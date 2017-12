Viele Ideen für eine bessere Welt

Ausgemergelte kleine Kinder, die vor Hunger so geschwächt sind, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können - "Diese Bilder brauchen keine Worte", sagen Susanna Brehm, Tanja Büttner, Laura Weich und Fabienne Straubinger betroffen. In ebenso respektvoller wie informativer Art und Weise beleuchteten die Neuntklässlerinnen das sensible Thema Hunger - das Schlüsselproblem der Menschheit?".



"Tage, die die Welt veränderten" - Seit mehreren Jahren sind Präsentationen zu diesem schier unerschöpflichen Thema im Lehrplan der neunten Jahrgangsstufe verankert, erklärte Direktor Uwe Schönfeld. Ziel des Projekts sei es, Schlüsselkompetenzen im Bereich des eigenverantwortlichen Lernens sowie im Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen zu schulen. Vorgeschrieben sei es, dass die Präsentationen vor einem Auditorium erfolgen müssen. Nachdem dies zunächst intern vor den achten Klassen erfolgte, stellt man diese nun seit 2014 der Öffentlichkeit vor. Eingeladen waren Eltern und Angehörige sowie politische Vertreter aus dem Einzugsgebiet der Schule.



Seit Anfang Oktober beschäftigen sich die Schüler mit oftmals selbst gewählten Themen, für die sie die inhaltliche Vorbereitung und geplante Präsentationstechnik eigenständig erarbeiten mussten. Die diesjährige Projektarbeit der neunten Klassen geht der Frage nach, was unsere Welt tatsächlich verbessert hat. Die Hauptorganisation hatte Studienrätin Sabine Köstner inne.



Hunger in einer Welt des Überflusses

Susanna, Tanja, Fabienne und Laura informierten in ihrer Präsentation über die verschiedenen Arten, Zustände und Folgen von Hunger, die am meisten betroffenen Länder und Personen, den Welthunger-Index sowie Lebensmittelverschwendung. "Uns hat das Thema sehr mitgenommen. Wenn Eltern zusehen müssen, wie ihre Kinder verhungern, macht uns das sehr traurig. Jedes Kind sollte die Möglichkeit für eine gute Zukunft haben", bekundeten sie.



Ein entscheidender Faktor beim Thema Hunger sei die ungleiche Verteilung. Die weltweite wirtschaftliche Ordnung in unserer globalisierten Welt sei ein Grund dafür, dass der Hunger zum großen Teil durch den Menschen selbst verursacht werde. Dabei könnten weltweit genügend Lebensmittel produziert werden, um die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren.



Besonders von Hunger betroffen sind Afrika und Asien. Kleinkinder sind innerhalb der Bevölkerung besonders stark vom Hungertod oder von langfristigen gesundheitlichen Schäden bedroht. "795 Millionen Menschen leiden unter Hunger. Von den 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt muss jeder neunte täglich hungrig schlafen gehen. An Hunger sterben mehr Mensch als an Tuberkulose, Malaria und Aids zusammen", zeigten sie sich erschüttert.



Anderseits lebten wir in einer Wegwerfgesellschaft. In Deutschland lande jedes achte Produkt in der Tonne - 82 Kilo pro Person, jedes Jahr! "Es gibt viele Menschen, die sich über unseren "Müll" freuen würden", zeigten sie sich sicher und appellierten: "Wir können den Hunger nicht beenden, aber mit unserem Verhalten und mit Spenden dafür sorgen, dass es zumindest einigen Menschen besser geht."



Neben ihrer aussagekräftigen Präsentation zeigte die Schülergruppe auch einen kleinen Film. Dabei hatten sie Passanten in Kronach zum Thema befragt. Eine sehr gute Bewertung dürfte ihnen sicher sein. So sahen es jedenfalls die aufmerksamen Gäste, die nicht mit Applaus sparten.



Dies gilt natürlich auch für die anderen 17 Präsentationen, die mit erheblichem Zeitaufwand erarbeitet worden waren. Neben der Bewertung erhalten die Neuntklässler ein Zertifikat. Die jeweils rund 20-minütigen Präsentationen fanden in den jeweiligen Klassenzimmern statt. Während der Umbauphase konnten sich die Gäste an einem Imbiss und Getränken stärken, die der Elternbereit vorbereitet hatte.





Die Projektthemen



Klasse 9 a: Regenerative Energiequellen?; Tabuthemen in der Literatur - Gerhart Hauptmann und der Naturalismus; Erschließung von Ressourcen zur Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung mit Land, Essen und Obdach; Die Europäische Union und der Brexit; Herabsetzung der Strafmündigkeit bei Kindern und Jugendlichen - Löst das die Probleme der Jugendkriminalität?.



9 b: Hunger - das Schlüsselproblem der Menschheit?; Die Rolle der Kirche im Widerstand während des Nationalsozialismus; Entwicklung des Teilchenmodells von Demokrit bis Schrödinger; Das Elektroauto - Idee für eine bessere Welt?; Erinnerungskultur: Die Stolpersteine in Kronach; "Operndorf Afrika" - Kunst mitten im Leben: Hintergrund, Konzept und Projekte des Operndorfs in Burkina Faso.



9 c: Sozialversicherung - Entstehung, Entwicklung, Prinzipien; Widerstand im Dritten Reich (anhand dreier ausgewählter Beispiele); 3-D-Druck - grenzenlos?; Geschichte der Glühlampe bis heute; Der Dieselmotor; Rock- und Popmusik - z. B. Stevie Wonder, Paul Mc Cartney, Michael Jackson, John Lennon; Zwischen Öko-Brot und Seelenheil - Die Sekte "Universelles Leben" in Franken.