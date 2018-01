VHS Kreis Kronach stellt neues Programm vor

Die VHS Kreis Kronach stellte ihr Programm für das Frühjahr/Sommer-Semester vor. "Ab dem 19. Februar sind alle Kurse extern untergebracht", erklärte Leiterin Annegret Kestler vor dem Hintergrund des sanierungsbedingten Umzugs. Wie viele Veranstaltungen es sind, die das neue Programmheft "Immer auf Kurs" auflistet, weiß sie gar nicht so genau. "Das dürften aber schon mindestens 450 sein", schätzt sie.Abstriche gegenüber den vergangenen Semestern hätten keine gemacht werden müssen, da dank zahlreicher Kooperationspartner räumliche Alternativen verteilt über das gesamte Stadtgebiet zur Verfügung stehen. Sei es die Galerie des Kronacher Kunstvereins, das evangelische Gemeindehaus, die Schulturnhallen, Räume in der Montessori-FOS als Ersatz fürs Gesundheitsstudio oder zusätzlich zu der bislang schon genutzten Küche nun auch der Lehrsaal in der Außenstelle des Amts für Ernährung und Landwirtschaft. "Wir sind froh über die Bereitschaft, uns aufzunehmen", sagt Kestler dankbar. "Dadurch haben wir alles unterbringen können, was wir unterbringen wollten."Wie es um den Umzug bestellt ist und welche Besonderheiten das neue Programm aufweist, erfahren Sie hier bei inFranken.de.