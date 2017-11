Verkaufsoffener Heiligabend: Kronacher sagen "Nein"

"Nein! Die armen Verkäufer und Verkäuferinnen haben auch mal ein Recht auf Ruhe, und viele haben ja schließlich auch Familie, also echt irgendwo hört der Spaß mal auf", schreibt Facebook-Nutzerin Anja Lössl. Und mit ihrer Meinung ist sie nicht alleine - die deutliche Mehrheit der Nutzer findet, dass es an Heiligabend, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, keine gesonderten Öffnungszeiten geben sollte.Die Gewerkschaft Verdi, der Kronacher Kreisvorsitzende des Handelsverbands Bayern Johannes Fehn und der Kronacher Betriebsseelsorger Eckhard Schneider nehmen ebenfalls Stellung zu der möglichen Sonntagsöffnung. Auch einige Filial-Betreiber von Edeka und Rewe im Landkreis haben ihre Entscheidung schon getroffen. Mehr dazu im ausführlichen Artikel auf inFranken.de