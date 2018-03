Verbraucherinsolvenz: Der letzte Ausweg aus der Schuldenkrise

Voraussetzungen

Für Edgar und Iris Müller (Namen von der Redaktion geändert) war der Schritt in die Privatinsolvenz auch ein Schritt in die richtige Richtung: weg von einem Schuldenberg, den die beiden schon lange nicht mehr überblicken konnten. Im ausführlichen Gespräch auf inFrankenPlus erzählt das Ehepaar aus Kronach, wie es soweit kommen konnte und warum die Verbraucherinsolvenz für sie eine Befreiung darstellte.Mittlerweile sind die beiden fast am Ende ihrer sogenannten Wohlverhaltensphase angekommen. So funktioniert das Verbraucherinsolvenzverfahren:Das Verfahren kommt für Privatpersonen infrage sowie für Selbstständige mit weniger als 20 Gläubigern.Zunächst muss der Schuldner versuchen, mit seinen Gläubigern zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen.Scheitert der außergerichtliche Versuch, kann man beim Insolvenzgericht das Verbraucherinsolvenzverfahren beantragen. Hier wird bereits die abschließende Restschuldbefreiung beantragt, das Gericht prüft auch, ob ein Schuldenbereinigungsplan Erfolg verspricht.Das Verfahren von der Eröffnung bis zur Restschuldbefreiung dauert sechs Jahre. Der Schuldner muss den pfändbaren Teil seines Einkommens an den Treuhänder abtreten und mitteilen, wenn er umzieht oder er den Arbeitgeber wechselt.Das Insolvenzverfahren kostet meist zwischen 1500 und 2500 Euro, davon entfallen mindestens 800 Euro auf den Treuhänder. Der Schuldner kann sich die Kosten stunden lassen. Sobald aber pfändbare Beträge entstehen, werden zunächst die Kosten getilgt.Bei der Einschätzung der finanziellen Situation ist unter anderem die Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes Coburg mit Außenstelle in Kronach behilflich. Eine vorherige Terminvereinbarung ist notwendig (Adolf-Kolping-Straße 18, Telefon: 09261 605620).