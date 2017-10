Verborgene Schätze in Weißenbrunn

In Weißenbrunn gibt es viele Schätze zu heben, jedenfalls nach Einschätzung von Wolfgang Böhn, Geschäftsführers der Energieagentur Nordbayern. Dabei denkt er weniger an ungeahnte Rohstoffe öder gar Öl, aber die Richtung stimmt. Es geht um eine effizientere Nutzung der Energie. Böhm stellte dem Gemeinderat Weißenbrunn ein Angebot für die Teilnahme am Förderprojekt "Kommunales Energieeffizienznetzwerk Oberfranken I" vor. Das Konzept würde über drei Jahre laufen, im Fokus stünden drei Gebäude, nämlich das Rathaus mit Mehrzweckhaus, die Grundschule mit der Leßbachtalhalle und das Bürgerhaus Thonberg. Im ersten Jahr würden die Fördermittel 70 Prozent betragen, in den darauffolgenden jeweils 50 Prozent.



Bürgermeister Egon Herrmann (SPD) stimmte zu Beginn der Präsentation seine Räte darauf ein, sich das Konzept unbefangen anzuhören. "Was wir vorhabe, klingt hochtrabend und kompliziert, ist es aber nicht", begann Wolfgang Böhm seine Ausführungen. Kommunen bräuchten Unterstützung, ineffiziente Prozesse, Anlagen und Gebäudestrukturen zu erkennen. Daraus ergäben sich Einsparpotenziale. So würden vielfach Heizkreise zu unsinnigen Zeiten laufen, Kessel wären veraltet oder Pumpen nicht geregelt.



Die Förderkulisse für Effizienznetzwerke sei noch nie so gut gewesen wie jetzt. Man könne gemeinsam lernen, das Energiemonitoring zu übernehmen und den Verbrauch zu überwachen. Hausmeister und Gebäudeverantwortliche müssten mit Anlagen umgehen können. Schwachstellen und Ursachen für erhöhte Verbrauche ließen sich nur mit konsequentem Monitoring aufdecken. Das Förderprojekt umfasst daher drei Aufgabengebiete: die Netzwerktreffen, die Einführung eines Energiemanagements und die Ausbildung eines Mitarbeiters zum kommunalen Energiebeauftragten. Das Förderprojekt würde die Gemeinde etwa 6000 Euro pro Jahr kosten.



Bürgermeister Herrmann plädierte dazu, diesen Schritt zu machen: "Es ist sinnvoll für unsere Immobilien und die Sensibilisierung der Mitarbeiter." Günther Oßwald (SPD) schätzte den zusätzlichen Zeitaufwand kritisch ein. Er sähe die Gefahr, dass alle angestoßenen Aktivitäten wieder einschliefen, weil Kapazitäten fehlten. Böhm versicherte: " Wir werden das in einem Rahmen gestalten, mit dem Sie leben können."

Der Hausmeister müsse also die Zähler ablesen, die Zahlen dokumentieren und sich mit der Heizung auskennen, wollte Stefan Leppert (SPD) wissen. In der Regel seien Hausmeister froh über die Unterstützung bei der richtigen Bedienung der Heizanlagen, so Böhm. "Trotzdem müssen wir viel Geld ausgeben, um in den Genuss der Leistungen zu kommen", kritisierte Klaus Ruppert (CSU). Dem setzte Böhm entgegen, wenn man es schaffen würde, bei der Schule 15 Prozent zu sparen, wäre das Geld schon wieder drin. Außerdem wüsste man ohne Transparenz nicht, wo man ansetzen sollte. "500 000 Euro seien bereits in diesem Gebäude verbaut worden mit der Hoffnung, 5000 Euro einzusparen. "So etwas bringt nichts, wenn es wieder der Kommune überlassen wird. Wahrscheinlich brächte es mehr, wenn wir Ihnen 1000 Euro geben würden", schlug Herbert Spindler (Freie Wähler) vor. Wolfgang Böhm: "Wie soll ich einen Nutzer schulen, wenn der Hauptverbrecher die Anlage im Heizungsraum ist?"



Als grundsätzlich gute Idee fand Michael Bohl, CSU. "Wir machen schon viel, der Hausmeister schreibt Daten auf. Aber nach Verbesserungen wird noch nicht geforscht. Dass wir noch viele Baustellen haben, wissen wir." Start des Projekts soll im Januar 2018 sein, falls sich der Gemeinderat zur Teilnahme entschließt.



Bestellung weiterer Feldgeschworener



In geheimer Wahl wurden zehn neue Feldgeschworene benannt. Ein Mal vereidigt, hat man dieses Amt sein Leben lang inne. "Wir müssen zufrieden sein, wenn wir Leute für dieses Ehrenamt finden", sagte Egon Herrmann. Zur Vereidigung mit dem Feldgeschworenenverband in würdigem Rahmen wird gesondert einberufen. Zu neuen Feldgeschworenen ernannt werden Helmut Beck, Ulrich Biedermann, Michael Franz, oliver Glaser, Stefan Hauck, Katrin Höfner, Michael Hühnlein, Heinrich Roth, Gerd Stahlberger und Matthias Ultsch.





Weniger Wahllokale



Stimmen weniger als 50 Personen in einem Wahllokal ab, kann das Wahlgeheimnis nicht mehr gewahrt werden. Deshalb müssen Eichenbühler und Gössersdorfer Wähler bei künftigen Abstimmungen weitere Wege zurücklegen. Die Eichenbühler stimmen in Reuth ab, die Gössersdorfer müssens ins Feuerwehrhaus im Stimmbezirk Weißenbrunn-West.





Ehrung



Feim Aliu aus Weißenbrunn studiert Architektur an der Hochschule Coburg. Zusammen mit seinem Kommilitonen Peter Spielvogel erzielte er den ersten Platz in einem Ideen-Wettbewerb für ein Randhotel auf dem ehemaligen Kurhaus-Areal im Bad Kissingen. Für diese hervorragende Leistung wurde er nun von der Gemeinde Weißenbrunn geehrt. Feim Aliu ist derzeit außerdem auf der Suche nach einer Masterarbeit. Egon Herrmann schlug ihm vor, seine Kreativität für ein Nutzungskonzept des alten Rathauses spielen zu lassen. Mit einer entsprechenden Studie könnte man sich sogar für die Förderung durch den Ostbayernpakt bewerben. "Eine Win-Win-Situation für alle Seiten", ist sich Bürgermeister Herrmann sicher.