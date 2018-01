Unterrodach: Führungswechsel im Dreefs

Die beiden Veranstaltungskaufmänner Philipp Herpich (25) und Michael Lippmann (23) sind die neuen Pächter der Eventlocation Dreefs in Unterrodach. Nachdem Sonja und Markus Welsch die ehemalige Industriebrache vor fünf Jahren übernommen und umgebaut hatten, haben sie das Dreefs zum Jahresbeginn in neue Hände übergeben.



Philipp Herpich hat seine Ausbildung bei der Kronacher Parti GmbH absolviert und später im Café Kitsch unter Markus und Sonja Welsch gearbeitet. Michael Lippmann stammt aus Bayreuth und hat im dortigen Kino seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert.



