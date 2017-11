Sechs Monate dauert eine Probezeit üblicherweise, wenn man einen neuen Job antritt. Genau so lange ist Viktor Neuwert nun schon Dirigent bei der Cäcilia - und das Orchester ist heilfroh, dass es die Probezeit beim neuen Maestro überstanden hat. "Unsere Cäcilia hat viel Potenzial", zeigt sich Neuwerth überzeugt, "aber wir können noch mehr!"

Ob er das anfangs auch schon so gesehen hat? Da lächelt er verschmitzt. Für ihn sei es wie ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, erzählt er. Als studierter Hornist hat er in professionellen Orchestern gespielt. Ensembleleitung lernte er während seines Musikstudiums und arbeitete mit Kindern, Big Bands, Jazzformationen, aber die Arbeit mit einem Laienorchester, das bisher nur die klassische Sparte abgedeckt hat, war Neuland für ihn. Dabei kennt er aus seinem Leben wie es ist, vertraute Dinge hinter sich zu lassen und neues zu entdecken.

Vor zwanzig Jahren nämlich verließ er mit seiner Frau Helena sein Geburtsland Kasachstan und fand in Nordhalben nicht nur einen Arbeitsplatz sondern auch eine neue Heimat. "Den Nordhalbenern bin ich sehr dankbar für alles", beteuert er. Auch wenn er ihren Dialekt nach all der Zeit immer noch nicht beherrsche. Seit einigen Jahren ist Viktor Neuwert in verschiedenen Formationen als freischaffender Künstler unterwegs und in der Musikszene in Kronach und Umgebung wohl bekannt. Er unterrichtet Klavier, Saxophon, Trompete, Horn, Keyboard und Gitarre. Am häufigsten hört man ihn am Saxophon, im Duo mit seiner Frau Helena oder mit wechselnden Besetzungen in der Formation Jazz Me. Er beherrscht die Genres von Klassik, über Jazz Standards, Blues, Lateinamerikanische Musik bis hin zu Evergreens. Und auch vor Rockmusik scheut er nicht zurück.

"Gib ihm ein Instrument in die Hand, er spielt es", weiß Werner Olgemöller aus eigener Erfahrung zu berichten. Er ist nicht nur Neuwerts häufiger Begleiter am Kontrabass sondern auch Vereinsvorstand von Cäcilia. Deshalb freut er sich, dass er diese musikalische Allzweckwaffe für den Dirigentenposten gewinnen konnte. Das Orchester profitiert schon jetzt: ist ein Instrument in der Partitur nicht vorgesehen, schreibt Neuwert flugs eine neue Stimme. Sind Passagen kritisch zu spielen, passt er sie an. Viel Wert legt er auf saubere Intonation - ein weites Feld, das er konsequent beackern wird. Seine musikalischen Pappenheimer hat er mittlerweile gut kennen gelernt und er weiß, wohin er mit ihnen will: Beschwingte Salonmusik stellt er sich vor, in der einzelne Instrumente solistisch die Melodie führen, schmissig arrangierte Unterhaltungsmusik, Jazzanklänge von Charly Parker und natürlich auch bekannte Klassikweisen.

Vielfältig und bunt soll das Programm sein. "Die Cäcilia ist eine Plattform für alle, die gerne mit anderen Musik machen", so klingt Werner Olgemöllers Vision, "das einzig wichtige ist die Freude am Musizieren." Viele haben ein Instrument gelernt, das vielleicht gerne aus seiner dunklen Ecke herausgeholt werden will. Wer also Lust hat, bei der Cäcilia einzusteigen, ist herzlich eingeladen. Ganz kurz Entschlossene könnten sogar noch beim Weihnachtskonzert mitwirken.

Für die Mozart- und Hadynstücke werden dringend zwei Hörner und eine Klarinette benötigt. Streicher sind immer höchst willkommen. Die ersten Früchte der Zusammenarbeit mit Viktor Neuwert werden am 10. Dezember in der Klosterkirche zu hören sein. Das Programm hat er schon behutsam in Richtung modernerer Musik erweitert. Neben Haydn und Mozart werden auch jazzige Stücke und Unterhaltungsmusik zu hören sein.

Das Cäcilia-Kammerorchester probt jeden Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20 Uhr in der Berufsfachschule für Musik in Kronach, Kulmbacher Straße 44. Vorabinformationen gibt es bei Werner Olgemöller unter Tel. 09261/61883 oder werner@olgemoeller.de