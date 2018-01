Auffahrunfall sorgt für Sperrung der B85 bei Weißenbrunn

Ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, sorgte am Mittwochabend gegen kurz nach 18 Uhr dafür, dass die Verbindungsstraße zwischen Weißenbrunn und Gössersdorf sowie die B85 als Zubringer kurzzeitig gesperrt waren.



Wie die Polizei mitteilt fuhr ein Fahrzeug auf ein anderes auf, ein dritter Wagen übersah die Situation, konnte nicht rechzeitig bremsen und wurde so ebenfalls in den Unfall verwickelt. Dabei ist eine der beteiligten Personen leicht verletzt worden.



Zwar habe es sich um einen "normalen Auffahrunfall" gehandelt, so ein Polizist. Da aber mehr Rettungsfahrzeuge als nötig vor Ort waren, habe die Situation für Außenstehende dramatischer gewirkt als sie gewesen sei.



Gegen 18.45 Uhr war die Straße wieder vollständig befahrbar. Über den entstandenen Sachschaden ist derzeit noch nichts bekannt.