Landkreis Kronach: Schwerer Unfall mit fünf Fahrzeugen auf B85

Zwischen Pressig und Förtschendorf kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Kronach fuhr gegen 6.30 Uhr auf der B85 von Pressig kommend in Richtung Förtschendorf. Ein Lastwagen und zwei Pkw kamen ihm entgegen. Der junge Mann passierte den Laster, geriet anschließend jedoch auf die Gegenfahrbahn. Am ersten entgegenkommenden Auto beschädigte er mit seinem Wagen glücklicherweise nur den Spiegel, doch mit dem zweiten Pkw kam es zu einem halbfrontalen Zusammenstoß.



Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Wagen des 19-Jährigen schleuderte im Anschluss von der Straße und landete beinahe im Fluss. Als Ursache für den Unfall gab die Polizei an, dass der Verursacher alkoholisiert war.



Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

In der Folge gab es noch einen Auffahrunfall, als ein weiterer Autofahrer an der Unfallstelle ausweichen wollte. Eine nachfolgende Fahrerin übersah dies und krachte mit ihrem Wagen in den vor ihr fahrenden Pkw. Bei den beiden Unfällen wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 10.000 bis 15.000 Euro.



Die Polizei, die Feuerwehren aus Förtschendorf, Pressig und Steinbach am Wald sowie das Rotes Kreuz waren schnell an der Unfallstelle. Die Bundesstraße musste bis zur Bergung der Fahrzeuge für längere Zeit gesperrt werden.