Unbekannte klauen in Kronach Fitnessgeräte

Im Tatzeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter vier Fitnessgeräte. Die Geräte waren im Außenbereich eines Fitnessstudio in Kronach am Zinshof abgestellt, da dort Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden.



Es handelt sich um gebrauchte Geräte. Aufgrund Größe und Beschaffenheit ist laut Polizei von einem Abtransport mittels Fahrzeug auszugehen. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Wer im betreffenden Zeitraum in Tatortnähe etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Kronach melden (09261/5030).