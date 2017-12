Turnkunst, Tanz und Akrobatik

Tosender Applaus bereits beim Einzug der über 120 Kinder und Jugendlichen bewies, welchen Stellenwert diese Veranstaltung am Ende eines Übungsjahrs für die Turnerinnen und Turner und ihre Eltern und Angehörigen hat. Und der Applaus war mehr als verdient.

Ein tolles Programm aus vielen Showelementen zusammen mit turnerischem Können wartete bei "Jugend turnt und spielt" auf die zahlreichen Zuschauer.

Sogar die Kleinsten aus der Mutter/Vater-Kind Turngruppe, die als Shaun, das Schaf, über die Bühne wuselten, waren voll bei der Sache.



Duell der Comichelden

Fetzige "Schlumpfmusik" gab es bei den Turnküken, bevor sich Batman und Superman ein Duell lieferten. Die neu gegründete Turnjungengruppe lief hier zur Höchstform auf. Einen Supertanz, den nur Mädchen gemeinsam mit den Jungs so perfekt können, gab es bei "Hulapalu". Und die "Hexen" berichteten, dass sie passenderweise mit dem Besen zum Training fliegen.

Den Atem hielten die zahlreichen Zuschauer an und sogar die Kinder verstummten, als die Leistungsturnerinnen ihr Können am Stufenbarren zeigten. Es gibt bereits zwei Gruppen, die schon etliche Erfolge auf Kreis- und Gauebene verzeichnen können.



Furchterregende Frösche

Die Turnfrösche wirbelten als "Monster High" über die Bühne und sahen wirklich furchterregend aus. Ihren Lieblingshit "Shape of you" brachten muntere Mädchen auf die Bühne und "das Wischkästla" war ein Tanz von jungen Damen, der eigentlich gar nichts mit einem Smartphone zu tun hatte.



Entführung in den Orient

In den Orient entführten 13 bezaubernde Bautänzerinnen das Publikum, bevor es ins tiefste Afrika ging, wo die Leistungsturnerinnen zeigen konnten, was noch so alles in ihnen steckt.

Bürgermeister und Spartenleiter Turnen, Gerhard Wunder (CSU), führte durch das Programm und machte "so ganz nebenbei" ein wenig Werbung für die vielfältigen sportlichen Angebote, die der SV Steinwiesen bietet.



Großes Jubiläum 2018

Es war die 49. Veranstaltung Jugend turnt und spielt, und im nächsten Jahr wird das große Jubiläum gefeiert. Die Kinder kommen nicht nur aus Steinwiesen, sondern auch aus dem Umkreis: Wilhelmsthal, Wallenfels, Nordhalben, Nurn, Neufang, Birnbaum, Neuengrün, Wolfersgrün - von überall kommen die Kinder in die Turnstunden des SV Steinwiesen. Sogar Kinder aus der Ukraine wirkten mit und waren begeistert.

Der neue Vorsitzende des BLSV, Mario Schmid, ließ es sich nicht nehmen, alle Sportler zu begrüßen. Der gebürtige Steinwiesener war schließlich selbst noch vor 35 Jahren als Turner auf dieser Bühne!