Türmer Thomas holt sich 2024 Verstärkung

Immer wieder gern genommen für den Einstieg in einen Text wird ein Zitat des alten Goethe. Da heißt es zum Beispiel im Faust II: "Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt". Wer dächte da nicht ganz spontan an den Kronacher "Türmer Thomas" Baier. Seit 2013 dreht er seine Runden durch die Obere Stadt im Dienste des Tourismusbetriebs. Wer ihn einmal live und in Farbe erlebt hat, der weiß, Thomas Baier macht nicht nur einen Job, er lebt ihn: Er ist Kronachs Türmer mit Leib und Seele und seit einem Jahr außerdem Mitglied in der Deutschen Gilde der Türmer, Nachtwächter und Figuren. Damit passt er genau ins Konzept, denn wie Touristikchefin Kerstin Löw nie müde wird zu betonen, soll in Kronach Geschichte lebendig werden.



Im Mittelalter hielt der Türmer Wache über die Stadt, idealerweise von einem hohen Punkt aus (was bei Türmen in der Regel der Fall ist): Näherte sich Gesindel in unlauterer Absicht oder brach irgendwo ein Brand aus, schlug er Alarm. Ein wichtige Aufgabe sollte man meinen, aber in der mittelalterlichen Gesellschaft galt der Türmer als ehrlos und hatte keine Chance, zwecks Statusaufwertung in eine andere Zunft zu wechseln.

Da geht es Thomas Baier zum Glück besser. Seine Tor- und Turmführungen sind bei Touristen und Einheimischen äußerst beliebt. Gewandet in einen braunen Umhang, ausgestattet mit Lanze, Laterne und viel guter Laune führt er seine Gäste durch das Bamberger Tor, den Rosenturm, den Stadtturm, den Hexenturm und den Bischofskeller. Die Führungen finden von März bis Dezember jeden ersten Freitag im Monat um 20.30 Uhr statt. Wenn die Kronacher Kulisse in Dunkelheit getaucht ist, dann wirken seine Erzählungen besonders gut.



Ob Hexen- und Heldinnenführung mit Christa Franz, die Bier und Bratwurst-Tour von Helmut Zuber oder die Flößerführung von Rosi Ross, alle Gästeführer recherchieren ihre Geschichten selbst. Thomas Baier verbrachte Stunden im Kronacher Archiv unter dem Rathaus, wo er mit Hilfe von Archivarin Anja Weigel die alten Bücher nach Informationen durchforstete. "Baurechnungen aus den Jahren 1420 bis 1440 habe ich gefunden", erzählt er. Damals war die Hauptbauzeit für die Stadttürme. Wer in den Türmen wohnte, ist den Ratsprotokollen zu entnehmen oder den Stadtchroniken der Stöhrbrüder. Die sechsbändige Fehnchronik gibt Aufschluss über jedes Haus und darüberhinaus, lacht Türmer Thomas, "gibt es natürlich noch die eigene Fantasie."



Die spielt auch bei der Deutschen Gilde der Türmer, Nachtwächter und Figuren eine große Rolle. Die Gilde will das traditionelle Brauchtum der Nachtwächterei, Türmerei und des historischen Figurenwesens bewahren und den Menschen vermitteln. So bietet der Verein auch Fabelwesen, Feen, Märchenfiguren oder Sagengestalten eine Heimat. Und seit einem Jahr dem Kronacher Türmer. Dessen Augen leuchten, wenn er von der Jahreshauptversammlung in Bonn erzählt: "Das war toll, mit 150 Gestalten in ihrer Kluft mit Tröten, Trompeten, Gesang und Rufen durch Bonn zu ziehen." Da kam dann wieder seine Fantasie ins Spiel: wie wäre es, wenn... Gedacht, getan: Der Türmer Thomas gleich bei seiner ersten Teilnahme beim Gildetreffen Nägel mit Köpfen: Im Frühjahr 2024 soll sich die Gilde in Kronach versammeln und die Stadt unsicher - pardon, dem Berufsethos verpflichtet natürlich "sicher" machen. Damit hätte Kronach ein Event im Reigen mittelalterlicher Spektakel mehr - zur Freude der Bewohner und des Touristikbetriebs. Das passt doch wie Goethes Faust auf das Türmers Auge.