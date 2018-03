Tonnenschwere Schilderbrücken in Kronach aufgestellt

Ein schweres Baufahrzeug blockiert die südliche Zufahrt nach Kronach. Die gelben Warnlichter blinken, Absperrungen lenken den Verkehr großräumig um. Ein mächtiger Balken hängt am Haken des Kranarms und schwebt rund einen Meter über der Straße. "Das ist der Riegel. Er ist 25 Meter lang und einige Tonnen schwer", erfahren wir von den Fachleuten des Staatlichen Bauamts Bamberg in der Nacht zum Mittwoch.



Mit viel Fingerspitzengefühl wird das Ungetüm in den folgenden Stunden auf die beiden Masten aufgesetzt, die bereits vor Mitternacht im Boden verankert waren. Dann spannt sich der Riegel quer über die Bundesstraße 173. Das ist nicht die einzige Arbeit, die das Bauamt in diesen Tagen erledigen lässt. An mehreren Stellen wird an Vorbereitungen für eine neue Beschilderung gearbeitet. Doch es ist die einzige Maßnahme, die eine Vollsperrung einer Fahrtrichtung erfordert.



Notwendige Beschilderung

Was im Süden von Kronach in dieser Nacht entsteht, ist eine so genannte Verkehrszeichenbrücke. "Aufgrund des autobahnähnlichen Charakters der B 173 - vor allem aus Richtung Küps kommend -, den vorhandenen Bypässen am Kreisverkehr und dem hohen Verkehrsaufkommen an der Kreuzung mit mehreren Fahrstreifen pro Richtung ist für die Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs diese aufwendige Überkopfbeschilderung notwendig", erklärte Baudirektor Uwe Zeuschel vom Staatlichen Bauamt Bamberg den Grund für die Brücke, die ein gewisses Autobahnflair vor den Toren Kronachs erweckt.



Eigentlich war das Aufstellen der Schilderbrücken schon früher geplant. Wegen Nachbesserungen an den Fundamenten gab es allerdings Verzögerungen. Die weiteren Maßnahmen sollen bei fließendem Verkehr stattfinden. Läuft alles nach Plan, ist mit einem Abschluss der Arbeiten bereits am Donnerstag zu rechnen.