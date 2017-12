"Tierisch gute" Unterhaltung in Neufang

Fester Bestandteil im umfangreichen Jahresprogramm in Neufang ist die Dorfweihnacht. Organisiert wird das vorweihnachtliche Highlight, bei dem sich Jahr für Jahr insbesondere der katholische Kindergarten St. Laurentius stark einbringt, von der Dorfgemeinschaft Neufang. Auch heuer hatten sich viele Beteiligte mächtig ins Zeug gelegt, um die Bevölkerung im festlich geschmückten Feststoudl in schönster Art und Weise auf Weihnachten einzustimmen.



"Etwas Besseres als den Tod finden wir überall" - alt seien sie, zu nichts mehr nütze, bucklig und lahm: der Esel "Grauschimmel", der Hund "Packan", die Katze "Bartputzer" und der Hahn "Rotkopf" gingen jahrelang bei ihren Herrchen oder Frauchen treu und tüchtig ihrer Arbeit nach. Jetzt aber wollengerade diese die "unnötigen Fresser loswerden" und ihnen an den Kragen gehen. Was also tun in solch hoffnungsloser Lage? Na klar, nach Bremen gehen und Stadtmusikant werden! Hierzu überredet der Grauschimmel seine neuen"Kumpels", die er unterwegs trifft, denn: "Gute Stadtmusikanten werden immer gebraucht!" So machen sich die "ausrangierten" Tiere gemeinsam auf den Weg und erleben ein aufregendes Abenteuer, als sie ein Räuberquartier entdecken - mit einem reich gefüllten Tisch voller Leckereien!



Im besten "Neuficherisch"

Begleitet von Szenenapplaus und riesigem Gelächter gab die Theatergruppe Neufang vor einer zauberhaften Kulisse das wohlbekannte Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" zum Besten. Gespickt mit jeder Menge Lokalkolorit und im besten "Neuficherisch" zeigten sie in ihrer ganz eigenen "tierisch guten" Version, was sich damals im Wald beim Räuberquartier tatsächlich zugetragen hat - sehr zur Freude ihrer begeisterten Zuschauer, jung wie jung geblieben. Für die toll aufspielenden Darsteller, die vollends in ihren Rollen aufgingen, gab es anschließend Riesen-Applaus.



Das Theaterstück war dabei nur ein Programmpunkt einer wieder einmal kunterbunten Dorfweihnacht, die ihren Beginn mit einer musikalischen Einstimmung weihnachtlicher Weisen durch die Neufanger Blasmusik gefunden hatte. Danach hatte der örtliche Kindergarten unter Leitung von Gertrud Schubert seinen großen Auftritt. Dabei wurden alle auf die Bühne integriert- von den Kleinsten über die Vorschulkinder bis hin zu den Schulkindern der Mittagsbetreuung. Wunderschön war es mit anzusehen, mit welcher Begeisterung und Freude die Kinder bei der Sache waren! Die Jungen und Mädchen sangen stimmungsvolle Lieder - teilweise sogar in Englisch - und führten Tänze auf, und das scheinbar völlig ohne Lampenfieber und vor großem Publikum.



Premiere für junge Musiker

Vor dem Theater waren die vielen Besucher Zeuge einer Premiere geworden. Die junge Musikgruppe des Musikvereins Neufang hatte ihren erstengroßen Auftritt. Selbstbewusst gaben die Jungen und Mädchen der Blasmusik-Jugend unter Leitung ihres Dirigenten Jens Müller mit weihnachtlichen Stücken einen Einblick in ihr bereits beeindruckendes Können- und sie machten ihre Sache ganz wunderbar. Begeistert von den Aufführungen der Kinder und natürlich auch der Erwachsenen zeigte sich der Nikolaus, der auch in diesem Jahr der Dorfweihnacht wieder seinen Besuch abstattete. Da die Jungen und Mädchen im Bergdorf scheinbar zu den bravsten im ganzen Landkreis gehören, gab es nicht nur viele lobende Worte, sondern auch jede Menge Geschenke.



Den ganzen Nachmittag konnte im Feststoudl in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Neufang viel Schönes entdeckt werden: kulinarische Leckereien, warm und kalt, süß und herzhaft, zauberhafte Geschenkideen wie beispielsweise Weihnachtsdeko-Bäumchen wurden ebenso angeboten wie das Koch- und Backbuch der Kita, in dem der Elternbeirat leckere Rezeptideen gesammelt und zusammengestellt hat.



Thomas Föhrweiser hatte die vielen Gäste eingangs seitens der Neufanger Dorfgemeinschaft willkommen geheißen. Mit der Dorfweihnacht wolle man der Bevölkerung ein paar schöne Stunden bereiten und sie auf die Feiertage einstimmen. Für deren Ausgestaltung dankte er allen Mitwirkenden, Helfern und Unterstützern.