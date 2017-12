Tiefensee spricht über Miteinander von Thüringern und Franken

Über den Abbau administrativer Hemmnisse und die Förderung der thüringisch-bayerischen Zusammenarbeit zwischen Landkreisen und Städten der Region Sonneberg, Coburg, Kronach und Lichtenfels sprachen Kommunalvertreter am 20. Dezember mit Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) in Sonneberg. Mit dem Gespräch im Landratsamt erfüllte das Thüringer Kabinettsmitglied eine im Oktober dieses Jahres gegebene Zusage.



Als Gastgeberin oblag es der Sonneberger Landrätin Christine Zitzmann, zunächst die Verbundenheit sowie die vielfältigen kommunalen Kooperationen der "grenzenlos fränkischen Region" vorzustellen. Wolfgang Tiefensee sagte, ihm sei durchaus bewusst, dass es sich um eine gemeinsame Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensregion handele. Umso wichtiger sei es, Barrieren aufgrund der teilenden Landesgrenze abzubauen.





Tourismus für Kreis Kronach wichtiges Thema

Damit war der Auftakt gemacht, um die Gesprächsführung zu konkreten Wünschen der Kommunalvertreter zu lenken. Der Tourismus war dem Kreisbeigeordneten aus Kronach, Gerhard Wunder (CSU), ein Anliegen im Gespräch mit dem Wirtschaftsminister aus dem Nachbar-Freistaat. So wünscht er sich eine engere Zusammenarbeit mit dem Frankenwaldtourismus, in dem sich bekanntlich der Landkreis Kronach engagiert. Auch erinnerte er daran, dass die bayerischen und thüringischen Planungsregionen sich enger miteinander abstimmen sollten.



Gegen Ende des gut 70-minütigen Termins wurde noch ein weiteres, aktuelles Thema angesprochen. Das von Bündnis 90/Die Grünen geführte Thüringer Umweltministerium möchte das Grüne Band in Thüringen zum Nationalen Naturmonument aufstufen. Da die Landkreise Coburg, Kronach, Hildburghausen und Sonneberg bereits über einen Zweckverband gemeinsam ein Naturschutz-Großprojekt umsetzen, wiesen die Gesprächsteilnehmer den Minister unisono auf die bestehenden Unwägbarkeiten hin. Das gemeinsam auf hohem Niveau Geschaffene dürfe nicht durch schadende Parallelstrukturen konterkariert werden, zumal wichtige Akteure vor Ort aus Land- und Forstwirtschaft die Erfurter Pläne ablehnen.