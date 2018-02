THW-Jugend spendet Spielsachen

Rund 50 Weihnachts-Päckchen stapeln sich an diesem Morgen im Fahrzeug des THW-Ortsverbands Kronach - bereit zur Abfahrt. In den liebevoll verpackten "Überraschungsboxen" findet sich Spielzeug jeglicher Art. Ziel der Reise ist der Caritasverband Kronach - genauer gesagt das große "Weihnachtszimmer", wo die Päckchen hoffentlich schon bald glückliche Abnehmer finden und für leuchtende Kinderaugen sorgen.



Wer trennt sich schon gerne von seinen Spielsachen? Die Jugend des THW Kronach ging hier mit gutem Beispiel voran. Die derzeit rund 25 Mitglieder packten 50 Päckchen mit hochwertigen und in der Anschaffung keinesfalls billigen Spielsachen, um anderen eine Freude zu machen.



"In unserer Gesellschaft haben manche mehr als sie brauchen, andere wiederum haben gar nichts", erklären Frank Schuberth sowie Ortsjugendleiter Dominik Lauer die Hintergründe der weihnachtlichen Benefiz-Aktion.



Überwältigt von der Großherzigkeit und dem Mitgefühl der Kinder zeigte sich Christa Körner vom Caritasverband Kronach, die die Spenden dankbar entgegennahm. "Die Geschenke kommen in unser "Weihnachtzimmer" im Caritasverband im zweiten Stock", verrät sie. Es gebe nicht wenige Familien, für die es finanziell schwierig sei, ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Diese sollten sich nicht scheuen, in den Caritasverband in die Adolf-Kolping-Straße 18 (Nähe Landratsamt) zu kommen. Hier können sich diese unkompliziert und ohne Vorlage eines Berechtigungsscheins jeweils ein Geschenk beziehungsweise ein Päckchen pro Kind aussuchen.



"Leider nehmen nicht alle betroffenen Familien das Angebot in Anspruch", bedauert die Sozialpädagogin. Zum einen ist einigen Eltern dieses Angebot nicht bekannt. Andere wiederum schämten sich vielleicht oder hätten Ängste, darauf zurückzugreifen, was allerdings völlig unbegründet sei. Im Gegenteil: Es wäre doch zu schade, wenn einige der schönen Spielsachen, mit denen die Spender bewusst Kindern eine Freude machen wollten, keine Abnehmer finden würden.

So sehen das auch die Mitglieder der THW-Jugend Kronach, die allen Empfängern viel Spaß und Freude mit ihren neuen Spielsachen wünschen.



Die Öffnungszeiten des "Weihnachtszimmers" der Caritas sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr oder auch nach Vereinbarung.