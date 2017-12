Thilo Moosmann als Stadtrat vereidigt

Thilo Moosmann ist in die Reihen des SPD-Stadtrates zurückgekehrt. Nachdem er in der vorherigen Wahlperiode bereits für zwei Jahre im Gremium vertreten war, hatte er bei der Wahl 2014 den Sprung in den Stadtrat verpasst. Nachdem nun jüngst Karl H. Fick seinen Rücktritt erklärt hatte, zog Thilo Moosmann nun als Nachrücker wieder in das Gremium ein.