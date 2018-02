Teuschnitzer Rathaus wird weiter aufgehübscht

Das Teuschnitzer Rathaus soll weiter aufgehübscht werden. Der Stadtrat hat am Montagabend weitere Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen beschlossen. Hierfür werden im Haushalt 50 000 Euro bereitgestellt.





Fenster und Türen sind schon neu



Im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) waren im Rathaus bereits alle Fenster und mehrere Türen ausgetauscht und der Eingangsbereich neu gestaltet worden. Wie Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU) dem Gremium bereits bei einem Ortstermin erläutert hatte, müssten weitere Bereiche im Erd- und Obergeschoss dringend saniert werden - und zwar außerhalb des Programms.

Im Bereich Steueramt/Kasse soll demnach eine Wand entfernt werden, um ein größeres gemeinsames Zimmer zu schaffen.



Im Zuge der Arbeiten müssen auch der Bodenbelag und die Decke erneuert werden. Das Treppenhaus bekommt einen neuen Putz und eine neue Beleuchtung, die Decke wird brandschutzsicher gestaltet. Die restlichen Zimmer im Erdgeschoss erhalten Glastüren.





Neuer Teppichboden



In einem weiteren Zimmer muss der Boden ausgetauscht, im Standesamt der Teppichboden ersetzt werden.



"Der Umbau des Sitzungszimmers wird zurückgestellt, da sich mittelfristig mit der Baumaßnahme Schwarzes Kreuz/Arnika-Arkade eine andere Lösung anbietet", informierte die Bürgermeisterin. Die Maßnahmen werden vom Architekturbüro Schöttner aus Wallenfels und von Stadtumbaumanagerin Bettina Seliger betreut. Die Kosten für den Kassenbereich und das Zimmer im Erdgeschoss übernimmt die Verwaltungsgemeinschaft.



In der vorangegangenen Sitzung hatten die Wickendorfer Stadträte der Bürgermeisterin ein Schreiben bezüglich der Sanierung und Nachnutzung der alten Schule in dem Stadtteil überreicht. Laut Weber war das dorfbildprägende Gebäude bereits im Februar 2017 für die Förderoffensive Nordostbayern angemeldet worden. Betreut wird das Projekt vom Amt für ländliche Entwicklung in Bamberg. Die Wickendorfer hatten sich für eine Sanierung und künftige Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus ausgesprochen.



Dabei sicherten sie zu, den Unterhalt zu übernehmen. Das Vorhaben soll vor weiteren Schritten zunächst ausführlich bei der Anfang März stattfindenden Klausurtagung besprochen werde. Sobald man ein Konzept habe, könne man die weiteren Verfahrensschritte einleiten, so die Bürgermeisterin. Die Zusage des Amtes liege bereits vor.





"Strabs" liegt auf Eis



In Teuschnitz gibt es seit 1978 eine Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). "Wir wurden aufgrund unserer finanziellen Lage stets vom Landratsamt zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aufgefordert, da sonst die Zustimmung zur Durchführung von Maßnahmen verwehrt worden wäre", erklärte die Bürgermeisterin. Als Haushaltskonsolidierungsgemeinde hätte man ohne Anwendung der Strabs keine Stabilisierungshilfe erhalten.



Die CSU-Landtagsfraktion habe nun die Abschaffung der Strabs angekündigt. "Wir begrüßen das sehr", so Weber. Man setze darauf, dass die fehlenden Haushaltsmittel mit einem höheren Staatszuschuss kompensiert werden.





Rückerstattung denkbar



Ansonsten wäre es aufgrund der Haushaltssituation in Zukunft nicht oder nur schwer möglich, Straßensanierungen durchzuführen. Auf Anraten des Bayerischen Gemeindetags und des Innenministeriums werde die Strabs vorläufig nicht mehr angewendet.



Bei entsprechender Kompensation durch den Freistaat würde die Stadt bereits gezahlte Ausbaubeiträge den Bürgern zurückerstatten.





Stadtrat in Kürze



Stadtkern Für die Erweiterung des Sanierungsgebiets "Stadtkern Teuschnitz" war in der Oktober-Sitzung der Grundsatzbeschluss erfolgt. Mit der Planung wurde das Ingenieurbüro Schöttner aus Wallenfels beauftragt. Am 7. Dezember fand die Bürgerbeteiligung statt, in der eine Erweiterung des Gebiets angeregt wurde. Ziel der aktuellen Untersuchung ist es, den ortsbildprägenden Charakter in Verlängerung der Hauptstraße in nördlicher und östlicher Richtung wieder herzustellen. Städtebaulicher Handlungsbedarf ergibt sich für die Gestaltung der Vorgärten, der Zugangs- und Treppenanlagen, der Einfriedungen sowie Grünflächen, ferner hinsichtlich der Verbesserung der Fassaden- und Dachgestaltung sowie der Beseitigung drohender Leerstände. Mit dem Bericht zur Erweiterung des Sanierungsgebietes bestand Einverständnis. Die Träger öffentlicher Belange werden am weiteren Verfahren beteiligt.



Baugebiet Die Bürgermeisterin informierte über die Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung, darunter die Vergabe für die Erschließung des Baugebiets "Teuschnitz Aue" an die Firma Krumpholz in Kronach zum Angebotspreis von rund 285.000 Euro.



Brandschutz Die Feuerwehr Teuschnitz freut sich über ihr neues Löschfahrzeug. Einweihung ist am 27. Mai.



Breitband Michael Hebentanz (FW) prangerte an, dass einzelne Häuser in Wickendorf bisher nicht an das schnelle Internet angeschlossen wurden. Vodafone habe sich innerorts zum eigenwirtschaftlichen Ausbau bereiterklärt, sagte dazu die Bürgermeisterin. Außerorts versuche man, in das Bayerische Förderprogramm für Einzelgehöfte zu kommen. Zwecks einer Markterkundung habe man beim Planungsbüro IKT angefragt, das jedoch derzeit überlastet sei. Mit dem Thema müsse man sich beim Ausbau der Reichenbacher Straße auf einer Länge von 750 Meter beschäftigen. Da die Telekom hier nicht einsteige, überlege man, selbst Leerrohre zu verlegen. Alleine das Material koste aber 30.000 Euro. Zudem wisse man nicht, ob die Technik nicht in einigen Jahren überholt sei, so Gabriele Weber. Man werde weitere Daten zusammentragen und den Punkt bei der nächsten Stadtratssitzung behandeln, kündigte das Stadtoberhaupt an.