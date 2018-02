Teuschnitzer brennen ein Faschings-Feuerwerk ab

Auf die vielen Hundert Besucher wartete beim Teuschnitzer Faschingsumzug ein fröhlicher Nachmittag. Die hohen Erwartungen wurden wieder einmal erfüllt. Schon vor dem Umzug und auch während des Gaudiwurms heizten die Stadtkapelle Teuschnitz, die Wickendorfer Musikanten und der MV Grössau/Posseck mit ihrer Musik die Stimmung beim Narrenspektakel an. Die Zuschauer ließen sich gerne von diesem Fieber anstecken und schunkelten am Straßenrand kräftig mit. Der Umzug war wieder ein Hit. In Teuschnitz ging dabei die Post ab. Der schon jahrzehntelang bestehende Narrenzug bot damit einen der Höhepunkte der Straßenfasnacht der Region.



Den Teuschnitzern war an diesem Tag wieder anzumerken: der Fasching ist ihnen auf den Leib geschnitten. Vor allem staunten die Betrachter über den Nachwuchs, der sich nahtlos in das Faschingstreiben einreihte. Die Wagen und Fußgruppen präsentieren sich farbenprächtig und in schönen Kostümen. Es gab viele, auch heimische Motive zu sehen. Seitenhiebe wurden gegen die Politiker verteilt, die nach Ansicht der Narren bei den Verhandlungen in Berlin nur ihren eigenen Vorteil sehen.





Gruppen zeigen Einfallsreichtum

Eine Augenweide war das Prinzenpaar aus Steinwiesen, Tamara I. und Sven I. Die beiden Regenten nahmen mit ihrer Prinzengarde, dem Elferrat und der Juniorengarde am Umzug teil. Angeführt wurde dieser von den hübschen DLRG-Funkenmariechen, die kleine Aufmerksamkeiten verteilten.



Die jung gebliebene Alten präsentieren Babys. Das BRK wies auf die Koalitionslotterie in Berlin hin. Die Einkehrer traten als Flugzeuge auf. Die Kinderfeuerwehr beschäftigte sich mit einem Planschbecken. Die Welitscher traten als eine Volkstanzgruppe auf. Als Wolken konnte man die Zomgewöffelten bewundern. An frühere Zeiten erinnerten die Förtschendorfer als Urfranken mit einer Tanzgruppe. In schöner Maskierung als Pinguine stellten sich die Zomgeloffena vor.



Der Musikverein Grössau/Posseck war in Begleitung der Mädchengarde unterwegs. Die Maulaffen beschäftigten sich mit dem Thema "Urlauber". Das Männerballett begeisterte wieder mit akrobatischen Übungen. Den Schluss des Zuges bildeten die Nousnbärla mit dem Thema "Zoo" und die Partyflöhe mit der Dorffest-Bühne. Später lud die Faschingsgesellschaft zum Finale mit Stimmungsmusik auf dem historischen Rathausplatz ein.