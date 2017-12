Teuschnitz würdigt besondere Leistungen

Einmal mehr freute man sich über hervorragende Leistungen von Schul-, Studien- und Berufsabsolventen. Der Wickendorfer Niklas Eidloth hat an der MS Pressig den qualifizierenden Hauptschulabschluss mit dem Notendurchschnitt (ND) 1,94 abgeschlossen. Derzeit absolviert er die 10. Klasse für den mittleren Schulabschluss (MSA). Im September 2018 beginnt er eine Ausbildung als IT-Kaufmann bei Dr. Schneider in Neuses. Pascal Martin und Carina Jungkunz, beide aus Haßlach, schafften ihren MSA an der MS Pressig mit 1,44 beziehungsweise 1,66. Carina absolviert eine Ausbildung als Bankkauffrau bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Die Teuschnitzer Benedikt Böhm und Mirkan Suludere meisterten ihre Mittlere Reife an der RS II mit dem ND 1,82 beziehungsweise an der RS I mit 1,64. Benedikt macht bei M.A.i in Neuses eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik; Mirkan besucht die Einführungsklasse am Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG), um Abitur zu machen.

Der Haßlacher Florian Seliger absolvierte bei Lear in Kronach ein Dualstudium Elektro- und Informationstechnik. Seine Ausbildung in der Firma schloss er mit 1,0 ab, sein Studium mit dem Titel Bachelor of Engineering mit 1,9 (Bachelorarbeit 1,3). Derzeit strebt er den Master an. Franziska Seliger aus Haßlach schaffte ihre Berufsausbildung als Industriekaufrau bei Wiegand in Steinbach am Wald mit dem ND 1,2, Eva Wachter aus Wickendorf an der Kurklinik Frankental in Bad Steben als MTA mit 1,5. Mittlerweile arbeitet Eva bei der Augenarztpraxis Müller in Kronach. Dominik Grüdl meisterte sein Informatik-Studium an der HS Coburg als Bachelor of Science mit 1,3. Er setzt das Studium in die Fachrichtung Informationstechnologie für Unternehmensanwendungen fort. Der Abschluss als Master of Science ist für September 2018 geplant. Seit September arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer Institut in Coburg.

Gratulationen von Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU) gab es für den Buchautor Alexander Brummer aus Teuschnitz, das Orga-Team-Bayern 3- Dorffest und das Männerballett Teuschnitz DAN (Die anzichn Normoln). Der seit seiner Kindheit schwer erkrankte Buchautor hat mit Unterstützung seines Schreibcoaches Daria Robjani seine Geschichte als autobiographische Erzählung "Manuel, das Irgendwie Anderskind" niedergeschrieben. Mit dem Schreiben hat er einen Weg gefunden, seine Krankheit zu verarbeiten und auch anderen Mut zu machen. Das Buch ist erhältlich beim Elvea-Verlag (Chemnitz) und kostet 12 Euro.

Das Orga-Team schaffte es, das Bayern 3 Dorffest nach Teuschnitz zu holen, es zu organisieren und zum großen Erfolg werden zu lassen. Frank Jakob nahm die Gratulation, wie er betonte, "stellvertretend" für die insgesamt 800 Helfer und Hauptorganisator Martin Sesselmann entgegen. Das 2010 gegründete Männerballett bestreitet viele Auftritte und sportliche Wettkämpfe. 2017 siegten die derzeit zwölf aktiven Tänzer unter Leitung von Anja Fleischmann mit ihrer Choreographie "Trolls Resort" beim Grand Prix in Oberasbach und wurden oberfränkischer Meister in Bad Berneck. Die Bürgermeisterin konnte weiteren erfolgreichen Sportlern gratulieren.

Lothar Jungkunz von der Tischtennis-Abteilung des TSV Teuschnitz absolvierte 1000 offizielle Spiele für seinen Verein in einem Dauereinsatz von fast 50 Jahren! Auch als langjähriger Dirigent der Stadtkapelle und des Gesangvereins Teuschnitz ist er nicht mehr weg zu denken. Der DLRG-Stützpunkt ist ein sportliches Aushängeschild von Teuschnitz. Auch heuer erzielten die Mitglieder herausragende Ergebnisse, zuletzt bei den Bayerischen Meisterschaften in Ruhpolding Ende Juni 2017 mit Top-Platzierungen bis hin zum Aufstellen neuer Landesrekorde. Bayerische Meister wurden Gabriele Grüdl (AK 40), Barbara Neubauer (AK 60), Rainer Tautz (AK 50) und die "Rasanten Tanten" Barbara Neubauer, Karin Dressel, Silvia Jakob und Gabriele Grüdl (Mannschaft AK 170).

Die Vizemeisterschaft erreichten Beate Agten (AK 50), Jochen Schülein und Rainer Tautz (Mannschaft AK 200), Eva Dressel, Luisa Jakob, Tatjana Bayer und Freya Stölzel (Mannschaft AK 15/16), Benedikt Böhm, Jakob Grüdl, Maximilian Daum und Christian Graf (Mannschaft AK 15/16) sowie Sofia Förtsch, Laura Hummel und Yannik Jakob (Mannschaft AK 13/14). Dritte Plätze gab es für Silvia Jakob (AK40) und Lisa Dressel (Retten einer Puppe). Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement wurden die Teuschnitzer Ludwig Greser und Franz Tautz mit der Landkreis-Ehrennadel ausgezeichnet. Ludwig Greser hält seit 1997 wichtige Veranstaltungen und Ereignisse mit seiner Videokamera fest. Seine in Antenne Teuschnitz gesendeten Beiträge sind eine wichtige Informationsquelle für die Bürger sowie wertvolle Beiträge für das Stadtarchiv. Franz Tautz ist sein Leben lang politisch, kirchlich, sportlich und vereinsmäßig an vorderster Stelle tätig.

Franz Tautz ist neues DLRG-Ehrenmitglied

Den Gratulationsabend nutzte der DLRG-Kreisverband Kronach, um Franz Tautz für seine herausragenden Verdienste für die DLRG im Landkreis zum Ehrenmitglied zu ernennen. Mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft - höchste Auszeichnung des Kreisverbands Kronach - wurde vor allem sein langjähriges, verdienstvolles, unermüdliches und ehrenamtliches Engagement für das Schwimmen und Retten im DLRG-Stützpunkt Teuschnitz gewürdigt. Diesen leitet der Teuschnitzer seit dessen Gründung im Sommer 1975 als Stützpunktleiter - über 42 Jahre! Die Ehrung wurde ihm von Richard Bär - stellvertretender DLRG-Bezirksvorsitzender und selbst Ehrenmitglied - überreicht. "Wir sind über 42 Jahre im Gleichschritt gegangen", würdigte Bär - ehemaliger langjähriger Technischer Leiter und KV-Vorsitzender - die nunmehr über 40-jährige, freundschaftliche und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit. Gemeinsam habe man Hochs und Tiefs erlebt. Tautz habe sich diese Auszeichnung mehr als verdient. Sichtlich überrascht und gerührt, stellte auch dieser die Freundschaft und den Zusammenhalt innerhalb des KV-Kreisverbands heraus. "Es lohnt sich Sport zu machen. Schwimmen ist der gesündeste Sport, den es gibt - und man kann andere Menschen vor dem Ertrinken retten", appellierte Tautz an alle Anwesenden.



Stadtrat: Teuschnitz freut sich über "geschichtsträchtiges" Jahr 2017



"Das Bewerberfinale, das Bayern 3 Dorffest am 9. September und das Helferfest waren für die Stadt, die Vereine und die vielen freiwilligen Helfer ein unvergessliches Erlebnis. Das war einfach gigantisch", zeigte sich Bürgermeisterin Gabriele Weber stolz auf das in Teuschnitz

abgehaltene "kulturelle Mega-Event" für die Region. Darüber hinaus gab es

aber noch viele weitere Gründe, sich über ein erfolgreiches Jahr 2017 zu

freuen.

Hierzu zählen auch die finanziellen Verhältnisse der Stadt, die sich wiederum gebessert haben. Erneut erhielt man Stabilisierungshilfe von 700 000 Euro - seit 2006 bislang circa 6 Millionen Euro, die überwiegend für die Entschuldung verwendet wurden. Trotzdem konnten heuer in allen kommunalen Bereichen Planungen in die Wege geleitet werden, um viele Maßnahmen im kommenden Haushaltsjahr zu realisieren. "Erstmals seit Jahren wurde ein neuer Bebauungsplan in Fortsetzung der Petrus-Zweidler-Straße aufgestellt. Das Stadtgebiet wird harmonisch erweitert und in bester Lage

entstehen elf Bauplätze", freute sich Weber. Erfreulicherweise wurde Teuschnitz im Kip-Programm Rathäuser berücksichtigt. Als energetische Maßnahmen wurden 67 neue Fenster und neun Türen eingebaut - als erhebliche optische und funktionelle Aufwertung des Rathauses. Motor für die künftige

Entwicklung der Stadt sei die Städtebauförderung. Sie umfasst Investitionen der Stadt und Sanierungsmaßnahmen von Bürgern. Unterstützung in allen Belangen bietet das bis 2020 verlängerte Stadtumbaumanagement; ermöglichen viele Programme doch erhebliche finanzielle Förderungsmöglichkeiten. Zurzeit laufen Untersuchungen für die Erweiterung des Sanierungsgebietes.

"Das Markenzeichen von Teuschnitz ist die Arnikastadt", stellte Weber die "einmalige, deutschlandweit Beachtung findende" Verbindung von Städtebau, Stadtentwicklung, Natur und Gesundheit heraus. Das Arnikafest, die Erlebnistage mit Kronach Creativ, der Abschluss des ersten Jahrgangs der IHK-zertifizierten Weiterbildung zum TEH-Praktiker und die Fertigstellung des Verkaufsraumes in der Arnika-Akademie waren hervorzuhebende Ereignisse 2017. Im Gange ist der Breitbandausbau mit einer Bandbreite von 50 Mbit in der Stadt Teuschnitz und Rappoltengrün. Die Glasfaserverkabelung in der Hauptstraße, Nebelgasse sowie Teuschnitz-Nordwest und Wiesenstraße läuft wie geplant - mit Inbetriebnahme in 2018. Angeschafft wurde ein neues

HLF-Fahrzeug für die Teuschnitzer Wehr. Die Feuerwehren Wickendorf und Haßlach feierten 140-jähriges Bestehen, das "Haus am Knock" 20-jähriges. Am3. September wurde der neue Stadtpfarrer Detlef Pötzl eingeführt. Sehr erfreulich war die Supermarkt-Wiedereröffnung durch Ulrike und Volker Neubauer.



2018 wird wieder arbeitsreich



Große Investitionen stehen im Rahmen der Städtebauförderung und der Förderinitiative Nordostbayern an. Hierzu zählen die Neugestaltung Spielplatz/Festplatz/Kulturwiese mit Erweiterung der Parkplätze Stadtgraben, der 1. Bauabschnitt im Quartier Schwarzes Kreuz/Arnikaakade mit Hauptstraße 23 und Scheune Mittlere Straße als auch die Planung Schlossgarten und

Rathausvorplatz, Sparkasse bis Altes Torhaus. Die Planungen sollen bis 2018 abgeschlossen sein, um 2019 mit dem Bau des 2. Bauabschnitts zu beginnen.

Aktuelle Straßenbau-Themen sind der Ausbau der KC 8 (Reichenbacher Straße) mit dem Landkreis Kronach, die Erschließung des Baugebietes Teuschnitz-Aue, die Planungsunterlagen für die Gemeindeverbindungsstraße Wickendorf sowie das Hochwasser-Rückhaltekonzept für den Steinweg in Wickendorf.



Abschließend dankte Weber der bayerischen Staatsregierung für die Stabilisierungshilfen sowie der Regierung von Oberfranken und dem Landratsamt Kronach für die Unterstützung. Dank zollte sie auch dem Stadtrat und Bauhof, der Verwaltung, den Rettungsorganisationen und Vereinen sowie

den vielen Ehrenamtlichen.

Dem Dank schloss sich Stefan Raab an, der namens der CSU/FWG-Fraktion das gute Miteinander mit der Bürgermeisterin, Verwaltung und dem Bauhof herausstellte.

Vor dem Rückblick waren noch zwei Beschlüsse einstimmig erfolgt. Im VgV-Verfahren (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) war ein Architekturbüro mit der Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen für den Umbau des Quartiers Hauptstraße 23 und 25 sowie

der Garagen Mittlere Straße zum Quartier Schwarzes Kreuz/Arnika-Arkaden zu beauftragen.

Den Auftrag erhielt das Planungsbüro Hitzler Ingenieure aus München gemäß Angebotspreis von 12 994,80 Euro. Die Kosten für das Planungsbüro werden mit 80 Prozentbezuschusst. Insgesamt geht man von einem Gesamtvolumen der Maßnahme von 4,5 Millionen Euro sowie Architektenkosten

von 207 000 Euro aus.

Grünes Licht gab das Gremium dem Bauantrag des Kindergartenvereins Wickie Wickendorf auf Nutzungsänderung des Obergeschosses als Ruheraum.