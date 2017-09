Teuschnitz sagt Danke

von HEIKE SCHÜLEIN

Der Stadt dankte der großen Helferschar und allen Beteiligten.

Das Dorffest wird - so eine sichtlich stolze Bürgermeisterin

Gabriele Weber (CSU) - als DAS Open-Air-Festival noch lange in Erinnerung

bleiben. "Teuschnitz und Bayern 3 haben für mehr als 30 000 Besucher ein

Familienfest organisiert, das seinesgleichen sucht. Dass alles so gut,

reibungslos und unfallfrei geklappt hat, ist das Ergebnis einer weit über

den Landkreis hinausgehenden Gemeinschaftsleistung", zeigte sie sich sicher.





Dem Bayerischen Rundfunk dankte sie dafür, die Top-Stars Alvaro Soler, Beth

Ditto und Sarah Connor in Teuschnitz präsentiert zu haben. Dank zollte sie

auch den eng zusammenarbeitenden Behörden, darunter dem Landratsamt Kronach

mit Landrat Klaus Löffler für die übergreifende Begleitung und fachliche

Beratung, dem staatlichen Bauamt Bamberg mit der Servicestelle Kronach für

die Planung der Verkehrsführung und Organisation der Beschilderung sowie den

Staatsforsten mit den Betrieben Nordhalben und Rothenkirchen für die

großzügige Spende.



"Großer Dank gebührt auch den Landwirten und

Grundstückseigentümern für die unentgeltliche Überlassung ihrer Grundstücke

und Parkflächen für den Festplatz und die Parkflächen. Erst dadurch konnte

das Mega-Event stattfinden", würdigte sie. Die Polizeiinspektionen aus

Kronach und Ludwigsstadt sorgten für die Sicherheit. Die

Kreisbrandinspektion Kronach und die Feuerwehren leisteten mit über 260

Aktiven aus dem Landkreis Kronach den Brandschutz. Sie stellten die

Absperrung der Straßen sicher und übernahmen die Einweisung auf den

Parkplätzen. Das BRK Kronach und ihre Bereitschaften - auch aus den

angrenzenden Landkreisen - übernahmen mit 118 Aktiven den Sanitätsdienst,

während dem THW aus den oberfränkischen Regionen mit 64 Kräften die

technische Sicherheit und das Ausleuchten der Park- und Gehwege oblag. Die

Sicherheitsorganisationen aus dem Landkreis arbeiteten komplett

ehrenamtlich.



Größten Respekt zollte Weber dem Organisationsteam "Dorffest 2017" mit den

Hauptverantwortlichen Martin Sesselmann und Frank Jakob sowie den

Rathaus-Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz. Für das Catering

zeichneten Vereine, Organisationen und Privatpersonen aus dem ganzen

Landkreis verantwortlich. "Alleine rund 400 freiwillige Helfer haben für das

leibliche Wohl gesorgt", lobte sie.



In ihren Dank schloss sie die vielen

Mitstreiter mit ein, die selbst und mit ihren Fahrzeugen ausgeholfen haben,

den Bauhof für die Auf- und Abbauarbeiten sowie - unter der Regie des

Bibliothekteams und der Stadtverwaltung - den Kuchenbäckerinnen von über 760

Kuchen. Einen großen Beitrag leisteten die Sponsoren finanziell oder mit

Sachspenden. Stellvertretend für alle nannte sie die Firma Howe für die

Spende von 100 000 Bratwürsten und die Brauerei Mönchshof aus Kulmbach für

die Versorgung der Helfer mit Getränken.



"Wir sind stolz, dieses Fest

innerhalb so kurzer Zeit auf die Beine gestellt zu haben. Dies war nur durch

den Zusammenhalt aller Mitwirkenden möglich", bekundete sie. Das Dorffest

zeige, was möglich sei, wenn alle an einem Strang zögen. Allen Gästen und

Beteiligten werde das Fest unvergesslich bleiben. Insgesamt waren über 800

Helfer beteiligt. Darauf sei man stolz.



Dem konnte sich Frank Jakob nur anschließen. Er und Martin Sesselmann hätten

sich heuer erstmals zur Organisation des Altstadtfests bereit erklärt, weil

sich die Stadt davon habe zurückziehen wollen. "Da wir auch die Bütt

organisieren, haben wir uns mit eingeklinkt. Wir dachten ja nicht, dass

gleich im ersten Jahr so ein Riesenevent auf uns zukommt", lachte er.



Ausgangspunkt war, dass die Bürgermeisterin die alljährlich von Bayern 3 an

die Kommunen verschickte Dorffest-Info an Sesselmann weiterleitete. Dieser

bewarb sich postwendend. Drei Tage später stand ein Mitarbeiter von Bayern 3

auf der Matte. Den Rest ist bekannt.



"Am meisten überwältigt hat mich der Zusammenhalt und das

Gemeinschaftsgefühl. Auf den Voting-Parties waren Leute, die man sonst kaum

sieht: Jung und Alt nebeneinander. Die Jüngeren haben die Älteren in die

Technik eingewiesen", strahlte er. Gigantisch sei auch die Hilfe aus den

umliegenden Ortschaften gewesen. "Im Endeffekt hatten wir nur zehn Tage

Zeit, um das Fest auf die Beine zu stellen", verdeutlichte er. Großer Dank

gebühre dem Vorjahressieger Moosbach für die Unterstützung.



Obwohl er niemand persönlich hervorheben wolle, müsse er einige Namen nennen: das

Superteam Stephan Neubauer, Hartmut Jungkunz, Udo Brand und Guido Förtsch.

"Die Veranstaltung war ein Riesenkraftakt, aber auch ein Riesengewinn für

die Region", resümierte er. Eine Abrechnung erfolgt noch nicht, da noch

nicht alle Kosten vorliegen. "Es wird wohl eine schwarze Null herauskommen",

meinte Weber. Im Oktober wird ein Helferfest gefeiert. Termin und Ort werden

noch bekannt gegeben. Da man 2018 mit Bussen zum Dorffest fahre, müsse das

Altstadtfest verlegt werden.



Teuschnitz braucht neuen Straßenbeleuchtungsvertrag



Da der Straßenbeleuchtungsvertrag der Stadt zum 31.12.2017 ausläuft,

beschäftigte sich der Stadtrat mit dem Abschluss eines neuen Vertrags.

Bayernwerk-Kommunalbetreuer Edgar Müller stellte in der öffentlichen Sitzung

den Leistungsumfang eines Vertragsangebotes vor. Vertragsinhalte sind im

Wesentlichen Instandhaltungs- und Betriebsmaßnahmen wie auch die

Projektierung und Bau der Straßenbeleuchtung. Die Vertragslaufzeit beträgt

fünf Jahre und verlängert sich automatisch, falls nicht sechs Monate vor

Ende schriftlich gekündigt wird.



Michael Hebentanz (FW) erkundigte sich nach dem Ablauf, sollte eine Gemeinde

den Nutzungsvertrag nicht abschließen. Laut Müller könne die

Straßenbeleuchtung gegen eine Ablöse auf die Kommune übertragen werden.

Jedoch sei ihm in der Region Kronach/Hof keine Gemeinde bekannt, wo dies so

gehandhabt wurde. Erneut Hebentanz sprach das Thema LED an und wollte

wissen, ob bei einem Austausch von Leuchtmitteln eine Umrüstung seitens des

Bayernwerks vorgenommen werde. Der Austausch erfolge, so Müller, Eins zu

Eins. Man könne aber auf Kosten der Kommune LED einbauen. Die Garantie

beträgt fünf Jahre. Reparaturarbeiten erfolgten innerhalb von acht oder neun

Arbeitstagen nach Info.







Die Kosten wurden im nichtöffentlichen Teil kommuniziert. Ein Beschluss

erfolgte nicht. Der Punkt kommt auf die Tagesordnung einer folgenden Sitzung

ebenso wie die Anregung von Hebentanz auf Antragstellung im Rahmen eines

Programms für die Einrichtung kostenloser WLAN-Hotspots für 6000 Gemeinden.

Weber verwies auf den begrenzten Radius und für die Stadt entstehende

monatliche Kosten. Die Bundestagswahl findet wegen der offiziellen

Einführung von Pfarrer Detlef Pötzl in den Räumlichkeiten "In der Heimat

wohnen" statt. Abschließend teilte sie die Beschlüsse der letzten

nichtöffentlichen Sitzung mit. Beschlossen wurde die Anschaffung eines

Löschfahrzeugs über rund 330 000 Euro und die Vergabe von Elektroarbeiten im

Rahmen des KIP-Programms für rund 5400 Euro an die Firma Feuerpfeil.