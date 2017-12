Tempo 70 bei Theisenort soll kein Dauerzustand sein

Die Staatsstraße 2200 bei Theisenort ist in keinem guten Zustand. Deshalb wurden jetzt Warnschilder aufgestellt und ein 70er-Tempolimit erlassen. Damit will sich das zuständige Staatliche Bauamt aber nicht um die Instandsetzung der stark lädierten Straße drücken. Bereits 2018 sind Arbeiten eingeplant.



Was dort passieren soll und wieso die Staatsstraße in einem so schlechten Zustand ist, erfahren Sie bald bei inFranken.de.