Wieder verstand es die Theatergruppe mit dieser amüsanten Komödie - ein Stück aus der Feder von Hans Schrepfer aus der guten alten Zeit - die Zuschauer zum Lachen zu bringen, bei manchen flossen sogar Tränen vor Lachen. Es ist ein Theaterstück über das Dorfleben auf dem Lande wie es sich um 1900 Im Flößerdorf abgespielt haben könnte. Die Leute sind rechtschaffen, gehen ihrer Arbeit nach und jeder kennt natürlich jeden und weiß über den anderen Bescheid.

Manchmal ziehen welche weg in die Großstadt und machen dort vermeintlich großes Geld, wie die beiden Tant'n in dem Lustspiel. Sie wollen ihren lieben Verwandten in der ländlichen Idylle etwas Gutes tun und versorgen regelmäßig ihren Neffen, ein erfolgreicher Gastwirt in Neuses, mit finanziellen Zuwendungen. Dieser verwendet diese Finanzspritzen nicht unbedingt nach dem Sinn und Willen seiner beiden großherzigen Tanten. Das Schicksal nimmt seinen Lauf als sich unerwartet die beiden Tanten zum Besuch in Neuses anmelden.

Im beschaulichen Flößerdorf beginnen Turbulenzen, Irrungen und Verwirrungen, vor allem geht beim Gastwirt die Angst um. Guter Rat ist teuer. Richtig rasant wird die amüsante Geschichte dann, als ein rabiater Hüter von Gesetz und Ordnung von der Kronacher Gendarmerie im sonst so beschaulichen Neuses eingreift. Er gibt einen uneinsichtigen Gerichtsassesor aus Nürnberg seine Gesetzesgewalt so zu verstehen, dass dieser einige Blessuren davonträgt und in Handschellen landet. In Neuses herrscht eben Gesetz und Ordnung ohne Ansehen von Person und Titel, gibt der Gendarm zu verstehen.

Dem Autor und Regisseur, in dem Stück, Hans Schrepfer, auch als Gendarm selbst mitwirkend, ist es gelungen, seine Schauspielergruppe mit den richtigen Rollen zu bedienen. Die beiden Tanten werden authentisch von den erfahrenen Theaterdarstellerinnen Roswitha Hummel und Rosi Popp dargestellt. Auch sie anderen Darsteller sind für ihre Rollen wie geschaffen.

Das Publikum ist begeistert. Wer nicht da war, hat noch die Möglichkeit in drei weiteren Vorstellungsabenden. Es wird ein lustiger, fröhlicher Abend.

Die Darsteller: Martin Rademacher (als Gasthausbesitzer), Rosi Popp (Tante Marie-Luise), Roswitha Hummel (Tante Mathilde), Alexandra Kempf (Kusine Therese), Alex Böhm (Adam Geßlein, Schreiner und Landwirt), Christine Böhm (Hanni, seine Frau), Sarah Ferner (die Tochter Marie), Axel Schrepfer (Sohn Fritz), Hans Richter (deren Großvater, der Graße ), Julius Kraus (Gerichtsassessor aus Nürnberg), Hans Schrepfer (Gendarm Gänswein), Regie Hans Schrepfer, Souffleuse Gertraud Richter, Bühnenbild Alex Böhm, Axel Schrepfer mit Helfern, Technik Hans Richter, Frisuren und Schönheit Evelyn Feustel, Kostüme Christine Böhm, Renate Grune, Veronika Ullmann.

Die Theatergruppe Neuses lädt herzlich ein zu den Theateraufführungen "Die Tant'n kumma", jeweils am Samstag, 10. März, 17. März und 24. März um 19.30 Uhr in der Turnhalle Neuses. Es sind noch Eintrittskarten zum Preis von 7 Euro im Vorverkauf erhältlich bei der Familie Grune, Neuses, Kronacher Straße 10, Telefon 09261/5063930, jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr und an der Abendkasse.