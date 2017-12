SV Hummendorf ist Pokalsieger

Die Herren des SV Hummendorf sind der neue Tischtennis-Pokalsieger im Kreis Kronach. In der Teuschnitzer Schulturnhalle wurde der Tabellenzweite der 1. Kreisliga mit Günter Scheiblich, Tobias Meußgeier, Matthias Leppert und Klaus Trukenbrod gegen den 2. Kreisligisten TSV Steinberg seiner Favoritenrolle mit einem 4:2-Endspielsieg gerecht. Damit vertritt der SVH nun den Kreis Kronach auf Bezirksebene.

Die Tischtennis-Herren der TS Kronach versäumten es in der Oberfrankenliga zum Vorrundenabschluss mit dem Tabellenzweiten TTV 45 Altenkunstadt gleichzuziehen. Sie mussten gleich mit 3:9 beim Mitverfolger hinter dem "Herbstmeister" TSV Windheim (16:2 Punkte) die Segel streichen, sod ass sich ihr Abstand zum TTV (16:2) auf vier Punkte vergrößerte (12:6). Ausschlaggebend für die Pleite war, dass von den neun absolvierten Einzeln nur zwei gewonnen wurden. Alle drei Kronacher Punkte gingen auf das Konto von Dimytro Nazaryschyn.

Die einmal mehr von Personalproblemen gebeutelten Herren des FC Nordhalben mussten in der 3. Bezirksliga gegen den TSV Stockheim die Höchststrafe von 9:0 registrieren.

Damit schlossen sie als Aufsteiger die Vorrunde ohne jeglichen Punktverlust ab. Die "Bergleute" gehen mit drei Punkten Rückstand zum Spitzenreiter SV Rothenkirchen (15:3) in die Winterpause.



Kreispokal Kronach Herren

SV Hummendorf -

TSV Steinberg 4:2

Zwar blieb in der ersten Tagespartie Scheiblich gegen Markus Kittel ohne Satzverlust (11:1, 13:11, 11:6), doch postwendend glich Steinberg aus, da Leppert gegen Kai Bartossek auf der Strecke blieb (9:11, 4:11, 4:11). Meußgeier musste gegen Alexander Thiel zwar den 1:1-Satzgleichstand registrieren, doch dann ließ der in der 1. Kreisliga mit 12:0-Einzelspielen noch ungeschlagene Hummendorfer nichts mehr anbrennen (11:8, 9:11, 11:7, 11:5).

Im Doppel brachte der SVH Klaus Trukenbrod (mit Meußgeier) zum Einsatz. In einem über die volle Distanz von fünf Sätzen gehenden Match zogen beide gegen das Duo Bartossek/Kittel den Kürzeren (11:7, 8:11, 6:11, 11:7, 9:11), sodass Steinberg erneut ausglich.

In seinem zweiten Einzel schien Leppert erneut das Nachsehen zu haben. Doch er steckte denn 0:1-Rückstand weg und ging mit einem 11:9, 11:7 und 11:5 gegen Kittel noch durchs Ziel. Wie schon zu Beginn, so spielte Scheiblich auch in seinem zweiten Einzel die erste Geige und tütete den vierten Zähler und damit den Siegpunkt ein (11:5, 11:4, 11:7 gegen Thiel).

Ergebnisse: Scheiblich - Kittel 3:0, Leppert - Bartossek 0:3, Meugeier - Thiel 3:1, Meußgeier/Trukenbrod 2:3, Leppert - Kittel 3:1, Scheiblich - Thiel 3:0.



Oberfrankenliga Herren

TTV 45 Altenkunstadt -

TS Kronach 9:3

Alle drei Doppel sowie die ersten zwei Einzel gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen. Das Kronacher Duo A. Rauscher/Eichner schaffte nach dem 0:2-Rückstand zwar den 2:2-Gleichstand, hatte aber im entscheidenden Durchgang knapp mit 9:11 das Nachsehen.

Genau umgekehrt lief es bei der Formation Teille/Nazaryschyn, die mit 0:2 hinten lag und mit drei 11:8-Erfolgen den Schalter noch umlegte. Das Paar Y. Rauscher/Bittruf führte mit 2:1, musste nach einem 10:12 den Ausgleich hinnehmen und blieb im Entscheidungssatz mit 6:11 auf der Strecke.

Im ersten Tageseinzel zwang Dimytro Nazaryschyn mit einer bärenstarken Vorstellung den heimischen Spitzenmann Miroslav Hurina nach dem 10:12-Auftakt mit einem 11:8, 11:8, 8:11 und 11:8 in die Knie und glich so zum 2:2 aus. Auf Augenhöhe befand sich Christoph Teille mit Frank Zeller, musste aber mit 9:11 im Entscheidungssatz Federn lassen. Andreas Eichner konnte gegen Holger Funke nach dem 0:2-Rückstand mit einem 22:20 (!) verkürzen, doch dann kam mit einem 8:11 das Aus. Andre Rauscher begann gegen Tino Zasche wie die Feuerwehr (11:3), doch dann wurden ihn gleich drei hauchdünne Niederlagen (10:12, 10:12, 9:11) zum Verhängnis. Da Michael Bittruf und Yannick Rauscher ohne Satzgewinn blieben, wurde der erste Einzelabschnitt mit einer deutlichen 7:2-Führung für die Hausherren abgeschlossen.

Da Teille gegen Hurina nach dem 1:1 mehr und mehr auf die Verliererstraße geriet, lag Altenkunstadt schon mit 8:2 in Front. Nazaryschyn schloss nahtlos an seine zuvor gezeigten starken Leistungen an, gewann gegen Zeller auch sein zweites Einzel und verkürzte auf 8:3. Da jedoch Andre Rauscher gegen Funke auf verlorenem Posten stand, war die Kronacher Auswärtsschlappe besiegelt.

Ergebnisse: Zeller/Niewiadomski - A. Rauscher/Eichner 3:2, Hurina/Funke - Teille/Nazaryschyn 2:3, Zasche/Fischbach - Y. Rauscher/Bittruf 3:2, Hurina - Nazaryschyn 2:3, Zeller - Teille 3:2, Funke - Eichner 3:1, Zasche - A. Rauscher 3:1, Niewiadomski - Bittruf 3:0, Fischbach - Y. Rauscher 3:0, Hurina - Teille 3:1, Zeller - Nazaryschyn 2:3, Funke - A. Rauscher 3:0.



Oberfrankenliga Damen

Die Damen des TTC Wallenfels haben in der Oberfrankenliga die Vorrunde mit einem 8:4-Heimsieg gegen den SV Mistelgau abgeschlossen und gehen so mit dem guten fünften Tabellenplatz (11:9 Punkte) in die Winterpause. Beim gleichen Gegner startet Wallenfels am 13. Januar in die Rückrunde. Der TSV Teuschnitz beginnt am 18. Januar beim TTC Mannsgereuth.



TTC Wallenfels -

SV Mistelgau 8:4

Zunächst sah es nicht nach dem klaren Heimerfolg aus. Nachdem zum Auftakt von jeder Seite ein Doppel gewonnen wurde, musste Katja Schreiner im ersten Tageseinzel in den Entscheidungssatz. Sie behielt hier mit 11:7 gegen Tanja Türk die Oberhand. Ulla Hader konnte nur den dritten Durchgang gegen Regina Nützel für sich entscheiden, so dass die Gäste zum 2:2 ausglichen.

Nichts anbrennen ließen dagegen Nina Zeuß und Sandra Wilfer, sodass Wallenfels erstmals einen Zwei-Punkte-Vorsprung verzeichnete. Doch der Abstand schmolz wieder, da Katja Schreiner gegen Nützel nicht viel zu bestellen hatte. Jetzt hatten aber die Einheimischen eine starke Phase. Zunächst zwang Hader nach vier Sätzen Türk in die Knie, Zeuß hatte Alexandra Bursian gut im Griff und Wilfer glich mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg ihr Einzelkonto (9:9) aus. Gegen die beste und ungeschlagene Gästespielerin Nützel musste auch Zeuß passen, so dass es 7:4 stand.Dies sollte aber der letzte Punkt für Mistelgau sein, denn Schreiner machte gegen Bursian den Doppelpack perfekt.

Ergebnisse: Schreiner/N. Zeuß - Bursian/Pfaffenberger 3:1, Hader/Wilfer - Nützel/Türk 0:3, Schreiner - Türk 3:2, Hader - Nützel 1:3, N. Zeuß - Pfaffenberger 3:0, Wilfer - Bursian 3:0, Schreiner - Nützhel 0:3, Hader - Türk 3:1, N. Zeuß - Bursian 3:0, Wilfer - Pfaffenberger 3:0, N. Zeuß - Nützel 1:3, Schreiner - Bursian 3:1.