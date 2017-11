Suche nach Tierquäler in Stockheim: Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Registrierung seit 2013





Was Peta rät



Die Tierrechtsorganisation hat eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die dazu führen, dass der Täter gefunden wird, der am Samstagmorgen zwischen 5 Uhr und 8.25 Uhr eine Pony-Stute auf einem Reiterhof im Bergmannsweg in Stockheim mit einem Schnitt am Hals verletzte ( wir berichteten ). Ein Tierarzt konnte den Zustand des stark blutenden Ponys stabilisieren. Die Polizeiinspektion Kronach sucht nach dem Täter und bittet unter der Telefonnummer 09261 5030 um Zeugenhinweise.Zeugen können sich ebenso telefonisch unter 0152/07373341 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de bei Peta melden - auch anonym. "Übergriffe auf Pferde häufen sich aktuell wieder", sagt Peta-Mitglied Judith Pein. "Wir fordern daher ein bundesweites, behördliches Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Tierquäler erfasst werden." So könnten mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt sowie Täterprofile erstellt werden.Auch Behörden würden mit einem Register effektiver überregional zusammenarbeiten können. Pferdehalter würden über Gefahrenschwerpunkte informiert und gewarnt, um Pferde besser vor Angriffen schützen zu können. "Die Überführung sadistischer Täter ist umso wichtiger, da sich Tierquäler unter Umständen später auch an Menschen vergehen", erklärt Pein. Peta registriere daher seit 2013 bundesweit Taten von Pferderippern und stelle diese Informationen den ermittelnden Behörden zur VerfügungDie Tierrechtsorganisation rät Pferdehaltern zur besonderen Aufmerksamkeit, wenn ein "Pferderipper" umgeht. Die Tiere sollten - sofern möglich - nachts nicht auf der Koppel stehen,sondern in einer sicheren, bestenfalls mit Videokameras ausgestatteten Stallung untergebracht werden. Alle Zugänge sollten gesichert und abgesperrt sein.Zudem sollten Kontrollgänge nach Möglichkeit zu unregelmäßigen Zeiten durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen sei es ratsam, diese mit mindestens zwei Personen auszuführen und Mobiltelefone bei sich zu tragen. Durch Kameras, die Alarm auf ein Handy melden, wenn jemand in die Stallungen eindringt, hätten bereits Pferdeschänder überführt werden können.Verdächtig erscheinende Personen in der Umgebung sollten unbedingt der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden, ebenso wie Personen, die bereits in der Vergangenheit durch ihr Verhalten aufgefallen sind.