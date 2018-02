Frauen prügeln sich vor Disko in Oberfranken - 23-Jährige in U-Haft

Vor einer Diskothek im Ortsteil Unterrodach kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 4 Uhr bereits im Lokal zwischen den beiden Frauen zu einem Streit, welcher sich letztlich auf dem Parkplatz fortsetzte. Dort steigerte sich die Meinungsverschiedenheit zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Diskobesucherinnen und ihren Begleitern. Dabei ging die 20-Jährige zu Boden, woraufhin ihre 23 Jahre alte Kontrahentin ihr mehrmals gegen den Kopf trat. Anschließend flüchtete die Täterin vom Ort des Geschehens. Die alarmierten Polizeibeamten konnten sie jedoch schnell ermitteln und kurze Zeit später zu Hause vorläufig festnehmen. Die 20-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.



Gegen die 23-Jährige erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen versuchten Totschlags. Sie sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.



Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Coburg ermittelt weiter am konkreten Ablauf der Auseinandersetzung. Hierzu bitten die Ermittler auch um Hinweis von Besuchern unter der Telefonnummer 09561/645-0.