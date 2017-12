Stockheimer Musik spielt in Kronach im Miniaturformat

Conny Schmitt aus Teuschnitz und Hanni Fischer aus Burggrub stellen unter dem Titel "Kleine Welt ganz groß" mehrere Tausend Miniaturen aus. Zum Auftakt der umfassenden Präsentation im Pfarrzentrum St. Johannes Kronach am Melchior-Otto-Platz schwärmten die vielen Besucher von den bemerkenswerten Details der einzelnen Objekte. Am nächsten Wochenende besteht nochmals die Möglichkeit zu einem Besuch im Pfarrzentrum.





Maßstab 1:12

Gezeigt werden unter anderem Puppenhäuser, Puppenstübchen, Kaufläden sowie Figuren, alles im Puppenhaus-Maßstab 1:12. Beeindruckt waren die Besucher vor allem vom liebevoll gestalteten Weihnachtsmarkt. Und die bekannte Stockheimer Bergmannskapelle - erstmals in Miniaturform dargestellt - verwöhnte die Marktbesucher mit besinnlichen Melodien. Ein Hingucker ist auch die Ladenstraße, die mit einer Metzgerei ergänzt wurde. Weitere Attraktionen sind unter anderem Hexenküche, Schneiderstube, Porzellanladen sowie Weihnachtsstube. Sehr gefällig präsentieren die beiden Ausstellerinnen zudem ein "Südstaatenhaus".



Vor allem bestechen die Kunstwerke durch naturnahe Details. Szenen aus dem alltäglichen Leben stehen dabei im Vordergrund, die insbesondere an unterschiedliche Epochen vergangener Zeiten erinnern. Hanni Fischer, sie wird von ihrem Mann Jochen tatkräftig unterstützt, und Conny Schmitt haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit großer Leidenschaft, vor allem aber mit Ausdauer und Einfühlungsvermögen, Traumwelten in Miniatur für Groß und Klein geschaffen.



Die so genannten guten alten Zeiten, ohne Hektik und Aufdringlichkeit, werden darin erlebbar. Kurzum: Die bürgerlichen Welten von einst stehen im Blickpunkt dieser außergewöhnlichen Ausstellung. Die kreativen Ausstellerinnen durften dafür von den Besuchern viel Lob entgegennehmen.





Weitere Öffnungszeiten

Die Miniaturausstellung kann nochmals am Freitag, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, am Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 20 Uhr besucht werden. Es darf also weiterhin von den "guten, alten Zeiten" geträumt werden.