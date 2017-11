"Stiftung soll keine Konkurrenz zu Spenden an Vereine sein"

Bürgerstiftung:

Einen informativen Vortrag zum Thema Bürgerstiftung hielt Andreas

Schröer von der Sparkasse Kulmbach/Kronach. Eine Bürgerstiftung ist in

kurzen Worten gesagt, eine Stiftung von Bürgern für Bürger. Sie fördert

das bürgerschaftliche Engagement, hat eine Individuelle Zweckbestimmung

und sie kann jederzeit und von jedermann mit Spenden und Zuwendungen

bedacht werden, die das Stiftungsvermögen erhöhen. Bei einer Stiftung

gibt es zwei wesentliche Punkte. Es können Spenden in die Stiftung

eingezahlt werden, die dann innerhalb von zwei Jahren ihrem Zweck

zugeführt werden müssen. Oder das Geld wird als Zustiftung eingezahlt

und aus den Erträgen werden Projekte finanziert, das Stiftungsvermögen

bleibt unangetastet. Eine Bürgerstiftung in der Gemeinde soll keine

Konkurrenz zu den Zuwendungen und Spenden an die örtlichen Vereine sein,

sondern eventuell die Gelder in der Heimat halten, die ansonsten

weggehen. Richard Rauh (SPD) sagte, dass man ohne ein größeres

Grundkapital nichts bewirken könne, er sehe darin keinen Sinn, vor allem

bei den derzeitigen Zinserträgen.Der Stiftungsrat, der aus den Reihen

des Marktgemeinderates gewählt wird mit dem Bürgermeister an der Spitze,

verwaltet die Gelder und entscheidet, was mit ihnen geschieht. "Wir

würden einen Flyer speziell für die Marktgemeinde Steinwiesen entwerfen

mit Bildern und Infos", erklärte Andreas Schröer. Die Sparkasse

Kulmbach-Kronach unterhält bereits elf solcher Bürgerstiftungen in

Gemeinden. Als Startkapital werden diese Stiftungen mit 5000 Euro

gefördert. Mit einer Verwaltungspauschale von 0,54 Prozent des

Stiftungskapitals halten sich die Kosten in Grenzen. Rudi

Kotschenreuther (CSU) meinte, ob man echt der Meinung sei, dass sich die

Bürger bei den Kommunen einbringen würden. Die Gefahr wäre, dass jemand sehr

viel einbringt und dann bestimmen will. Aber laut Auskunft von Andreas

Schröer bestimmt allein der Stiftungsrat über die Ausgaben. Es sollen

sich ja auch viele Bürger einbringen und so kämen auch viele kleine

Beträge zusammen. Auch meinte Kotschenreuther, dass gerade er als

Unternehmer an die Vereine sowieso spendet, warum sollte er dann noch in

die Stiftung einzahlen. Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) sagte, dass

es doch Leute gebe, die zwar Vereine bedenken würden, aber nicht alle

und nicht jeden. Und mit der Stiftung könnten sie viel für die

Gemeindeentwicklung und das Gemeinwohl tun. Es wurde beschlossen, dass

Andreas Schröer (Sparkasse) eine Satzung für den Markt Steinwiesen

ausarbeitet und man dann diskutieren und abstimmen wird. "Ich betone

noch einmal, es soll keine Konkurrenz zu Spenden an die Vereine sein,

sondern eine zusätzliche Möglichkeit", bekräftigte Wunder.



Dorferneuerung Birnbaum-Schlegelshaid:

Kurze Seite und Dorfplatz in Birnbaum

Der Markt Steinwiesen stimmt der Vereinbarung zwischen der

Teilnehmergemeinschaft Birnbaum-Schlegelshaid über die Erstellung

gemeinschaftlicher und öffentlicher Anlagen unter Kostenbeteiligung des

Vertragspartners zu. Der Beschluss war einstimmig. Die Maßnahmen sind wie folgt: Ortsstraßenausbau mit Stichstraßen und Regenwasserkanal, Buswartehäuschen, Oberer Dorfplatz, Nebenkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1 233 950 Euro, davon Kostenbeteiligung

Markt Steinwiesen 135 275 Euro. Es sind für 2018 hier 90 000 Euro und

für 2019 genau 46 275 Euro zu veranschlagen.





Rechnungsprüfung:

Die Jahresrechnung 2016 wurde einstimmig festgestellt und die Entlastung

dafür erteilt. Beanstandet wurden hierbei vom Rechnungsprüfungsausschuss

nur Kleinigkeiten. Die Jahresrechnung wird wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt 6 397 701 Euro, Vermögenshaushalt 2 474 557,77 Euro,

ergibt einen Gesamthaushalt von 8 872 258,77 Euro, darin enthalten ist

die Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1 138 548,42 Euro.



Zinssätze:

Die Zinssätze für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen der

kostenrechnenden Einrichtungen wurden für das Jahr 2018 festgelegt.

Einstimmig wurde beschlossen, den bisherigen Zinssatz von 4 Prozent beizubehalten.



Behandlung der Anfragen aus den Bürgerversammlungen :

Im Gemeinderat wurden die einzelnen Wortmeldungen der

Bürgerversammlungen in Steinwiesen und den Ortsteilen behandelt. Jeder,

der sich zu Wort gemeldet hat, erhälte eine schriftliche Stellungnahme

und Informationen über die Maßnahmen.



Interkommunales Förderprogramm:

Der Marktgemeinderat Steinwiesen stimmte einstimmig folgenden Vorhaben

im Rahmen des interkommunalen Förderprogramms der Interessengemeinschaft

Oberes Rodachtal zu und erklärt sich bereit, den kommunalen Eigenanteil

der Förderung zu übernehmen: Elke Kuhnlein, Bahnhofstr. 12 (Willi Baier)

und Albert Wich, Bahnhofstr. 1. Die Anträge werden nun zur weiteren

Bearbeitung an die Stadt Wallenfels weitergeleitet.



Bauanträge:

Einstimmig genehmigt wurden vom Bauausschuss folgende Bauanträge:

-Zweckverband Wasserversorgung FrankenwaldgruppeNeubau Hochbauteil

Schacht für Elektro- und Fernwirktechnik in der Gemarkung Birnbaum

-Johannes Wunder, Nurn,Abriss einer Garage und Anbau einer neuen Garage

-Daniel Schmitt, Steinwiesen, Neubau von fünf Zapf-Garagen mit Flachdach

-Firma Wunder GmbH & Co. KG, Nurn, Neubau einer Lagerhalle/Versandhalle

für Kunststoffteile mit Vordach und Errichtung von Stellplätzen