Steinwiesener Delegation in München

Rund 150 Narren aus ganz Bayern haben am "Unsinnigen Donnerstag" in der Münchner Staatskanzlei den Höhepunkt des diesjährigen Faschings im Freistaat eingeläutet. Schon seit vielen Jahren ist der Besuch von Prinzenpaaren, Tanzgruppen, Musikkapellen und Brauchtumsgruppen aus allen Regierungsbezirken beim Ministerpräsidenten Tradition.Für Oberfranken war heuer das Steinwiesener Prinzenpaar Tamara I. und Sven I. vor Ort. Wegen den Koalitionsverhandlungen in Berlin ließ sich Ministerpräsident Horst Seehofer von Staatsministerin Beate Merk "mit närrischem und jeckischem Herzen" vertreten, wie diese sagte. "Es war schon etwas Besonderes, als Vertreter Oberfrankens nach München reisen zu dürfen", so Faschingsprinz Sven Schuster.Weshalb das Steinwiesener Prinzenpaar die Reise in die Landeshauptstadt antreten durfte und welches Geschenk sie Beate Merk überreichten, lesen Sie hier bei inFrankenPLUS