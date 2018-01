Steinwiesen schießt sich auf Fasching ein

"Steinwiesen Helau" klang es aus vielen närrischen Kehlen durch den Saal

beim Büttenabend der Faschingsgesellschaft Steinwiesen. Neben den vielen

hübschen Mädchen der Prinzengarde und der Jugendgarde sowie den beiden

Tanzmariechen Lara Sesselmann und Amira Hopf legten sich auch die Elferräte ins Zeug, um den Besuchern zu gefallen.



Sexy Chickendales verführten das Publikum

Bereits zu Beginn hatte eine Abordnung der "Funkenspritzer" mit der Kanone den Fasching

eingeschossen. Und mit dem "Nochdgläzzn Swing" "tanzten" sie sich in die Frauenherzen. Aber das Wasser konnten sie dennoch den verruchten und in sexy Outfit tanzenden "Chickendals" mit "Burlesque" nicht reichen, die in einer gewagten Choreographie nicht nur den Elferrat zu Schweißausbrüchen brachten. Die Tanzgruppe "Rotkäppchen" begeisterte in diesem Jahr als "Sister Act" und tollen Glitzerkleidern.



Akrobatischer Flug ins ferne Afrika

Mit dem Flieger nach Afrika ging es mit der SV Turngruppe, einem Tanz mit viel Akrobatik

und bei der Showtanzgruppe der jungen Mädchen zeigte auch der Nachwuchs, was sie schon drauf haben. Gestandene Mannsbilder des Männerballett Küps marschierten als Römer auf die Bühne und bescherten auch den weiblichen Narren bewegende Einblicke.



"Wenn ich mal groß bin, dann werde ich ... Bauhofmitarbeiter"

Das Highlight des Abends aber waren die "Rrrrrodachtaler". Eine Gruppe, die es in diesem Zusammensetzung noch nie gegeben hat. "Wenn ich mal groß bin, dann werde ich ..." hieß es da -

ein Polizist (Alexandra Schmittdorsch), Ballerina (Frank Smettane), Maler (Tamara Wachter), Arzt (Ramona Smettane), Taucher (Alexander Holzmann), Nonne (Sven Schuster), Bauhofmitarbeiter (Viola Wiedel) und Bürgermeister (Pascal Ströhlein). Die geordnete ungeordnete Choreographie aus Bewegung und Text in einem gnadenlosen Durcheinander war genial und nicht mehr zu toppen.



DDR-Athmosphäre in Nordhalben

Närrisch und nicht so ganz ernst zu nehmen, hatten Prinzessin Tamara I. und Prinz Sven I, die Narren in den heiligen Hallen des Steinwiesener Faschingssaales begrüßt. Durch viel Putzen hatten sie den alten schwarzen Rathausschlüssel in einen glänzenden roten verwandelt. Die geliebten Nachbargemeinden Nordhalben (mit echtem DDR-Ambiente) und Wallenfels, wo es nur einmal im Jahr Leben gibt, nämlich dann, wenn die Wallfahrt aus Steinwiesen durch die Stadt zieht, zogen die beiden durch den Kakao. Auch das Kinderprinzenpaar Lisa I. und David I. gab sich die Ehre, um alle Gäste und die vielen befreundeten Prinzenpaare und Faschingsvereine aus nah und fern willkommen zu heißen. Durch den unterhaltsamen Abend führten in bewährter Weise Feilo (Jürgen Feil) und

Andy (Andreas Müller), Musikalisch wurde der Abend von der Zwei-Mann-Combo Ali & Querchl begleitet.



Mit Büttenreden tut sich mancher schwer, aber wenn man die geschliffenen

Reden von Präsident Wieland Beierkuhnlein hört, der wieder einmal das

vergangene Jahr Revue passieren ließ, dann sticht jedes Wort. Egal ob

als "Nationalparkranger" oder als "Jamaikaner", es ist alles dabei.

"Kremsi" Christian Kremer konnte endlich das Geheimnis des weißen

Brautkleids lüften, denn "alle Haushaltsgeräte sind weiß und gehören in

die Küche". Heuer war sie wieder dabei, die Superrednerin aus Birnbaum,

Moni Reißig. Als Ärztin berichtete sie von ihren Erfahrungen mit den

Patienten und machte gleichzeitig Inventur - auf dem Friedhof. Witze und

Musik gab es von Tschito und Lasse (Michael Burger und Lars Fischer),

deren Läägeplaude nur noch von den Lachsalven der närrischen Zuschauer

unterbrochen wurde. Einen musikalischen Rundgang in Steinwiesen

unternahm die "älteste Boygroup der Welt", der Viergesang mit fünf

Stimmen als Wanderer und Bauarbeiter und sie konnten allerlei

"Wunder"volles und "Wunder"liches berichten.