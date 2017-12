Startschuss für "Nordhalben-Village"

In dem ehemaligen Schulgebäude in Nordhalben laufen die Umbauarbeiten für das "Nordhalben-Village" auf Hochtouren. Neben dem geplanten Gründerzentrum entstehen auch kleine Wohnräume für die Gründer. Dieses Konzept von Initiatorin Halgard Stolte "Arbeiten und Leben in perfekter Natur" hat überzeugt, so dass das Projekt finanziell gefördert und nun offiziell umgesetzt werden kann.Das Gründerzentrum hebt sich deutlich von den anderen ab - da ist sich Initiatorin und Bürgermeister Michael Pöhnlein sicher. Sie haben großes in Planung!Mehr zum Projekt und wie Nordhalben möglicherweise eine Nische im StartUp-Markt gefunden hat, können Sie im vollständigen Artikel lesen.