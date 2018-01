Rund 13 Millionen Euro investiert das Diakonische Werk der Dekanate Kronach-Ludwigsstadt/Michelau in dieses Mammutprojekt. Symbolisch stechen Dekanin Dorothea Richter, geschäftsführender Vorstand Karin Pfadenhauer und Heimleiterin Karin Büttner mit den Spaten in den Boden. Mit Landrat Klaus Löffler, Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, MdL Jürgen Baumgärtner, Architekt Joachim C. Schlund, Sparkassen-Direktor Harry Weiß sowie Heimbeirats-Vorsitzenden Roland Rost geben diese damit den offiziellen Startschuss für den Ersatzneubau des Lucas-Cranach-Seniorenwohnhauses am Flügelbahnhof.

Auf einer Fläche von 5100 Quadratmetern entsteht hier - angrenzend an das ehemalige LGS-Gelände - ein komplett neues, nach modernsten Standards ausgestattetes Senioren- und Pflegeheim mit Platz für 120 Bewohner. Die Vorfreude und der Stolz über das mit rund 13 Millionen Euro veranschlagte Mammutprojekt waren dann auch beim kleinen Festakt im dafür auf der Baustelle aufgestellten Zelt deutlich spürbar.



"Ich freue mich riesig", meinte Dekanin Dorothea Richter - zugleich Aufsichtsratsvorsitzende des Wohlfahrtsverbandes, die zu diesem "denkwürdigen Ereignis zahlreiche "Freunde der Diakonie" begrüßen konnte. Hierzu zählten insbesondere Vertreter der am Bau beteiligten Büros und Baufirmen, der Politik und beider Kirchen - sowie vor allem der großen Diakonie-Familie. "Dass der Ersatzneubau am LGS-Gelände entstehen soll, ist auf breite Zustimmung gestoßen. Einige der älteren Menschen bedauerten, dass das neue Haus nicht schon 2018 eröffnet wird", verriet sie. Federführende Kraft der Maßnahme sei Karin Pfadenhauer - geschäftsführender Vorstand des Diakonischen Werks der Dekanate Kronach-Ludwigsstadt/Michelau - gewesen. Diese habe insbesondere mit ihrer Stellvertretererin Sabine Lesch sowie Heimleiterin Karin Büttner das Bauprojekt vorangetrieben.



Pfadenhauer zeigte sich stolz auf das entstehende Seniorenwohnheim, ausgestattet nach modernsten Qualitäts-, Komfort- und Sicherheitsanforderungen. "Wir haben an uns den Anspruch gestellt, den Lebensraum jedes Einzelnen so zu gestalten, dass er am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann", betonte sie. Hierzu zählten insbesondere auch 32 rollstuhlfähige Zimmer, in denen sich die Bewohner eigenständig bewegen können.



Insgesamt verfügt das neue Wohnheim über 100 Einzel- sowie zehn Doppelzimmer wie auch zwei weitere Verfügungszimmer. Verteilt auf 112 Zimmer auf vier Stockwerke schaffe man so Platz für 122 Bewohner. Vom Bauentschluss über die ersten Planungen bis zum heutigen Tag sei es ein langer Weg gewesen. Viele Bedingen mussten erfüllten werden. Diese alles habe nur durch das sehr enge Zusammenwirken aller Beteiligten gelingen können. Ihr Dank galt den Architekturbüros Schlund sowie Lauer + Lebok wie auch Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und dem Landratsamt für die hervorragende Unterstützung. Weiter dankte sie der Sparkasse Kulmbach-Kronach für die Finanzierung. Der größte Dank gebühre der großen Diakonie-Familie - Aufsichtsrat, Heimleitung sowie dem gesamten Team, die sich alle sehr eingesetzt und viele wertvolle Vorschläge unterbreitet hätten. Ein Dankeschön zollte sie auch den Nachbarn.



MdL Jürgen Baumgärtner, Landrat Klaus Löffler und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein dankten für die hohe Investition. Der Standort ist sehr gut gewählt. Senioren wolle in die Mitte der Gesellschaft", zeigte sich Baumgärtner sicher, der die bis über die Landkreisgrenzen hinaus hochgeschätzte Qualität der Pflege seitens des tollen Personals lobte. Die Politik habe verstanden, dass es für die Mitarbeiter in der Pflege Verbesserungen bedürfe, wofür er sich weiterhin stark machen werde. In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheine, gebe es - so der Landrat - auch die andere Seite der Medaille, nämlich Mut für die Zukunft. Diesen Mut hätten die Menschen im Landkreis Kronach.

Beiergrößlein sprach von einem besonderen Tag; entstehe hier doch etwas ganz Großes. Deshalb sei er natürlich gerne an dem Tag - seinem Geburtstag - beim Spatenstich dabei. Kurz ging er auch auf die Standortfindung ein. Nachdem man zunächst mehrere Grundstücke im Visier gehabt habe, habe sich schließlich dieses herauskristallisiert.



Laut der Dekanin habe sie mit Pfadenhauer und Büttner verschiedene hochgepriesene Seniorenhäuser besichtigt, von denen sie in einigen nicht selbst hätte wohnen wollen. Besonders zugesagt dagegen habe ihnen ein Seniorenhaus in Coburg, gebaut vom Architekturbüro J. C. Schlund. Für dieses Architekturbüro habe man sich auch entschieden - mittlerweile in erweiterter Arbeitsgemeinschaft mit dem Büro Lauer + Lebok. "Das Wetter spielt bislang mit. Wir liegen gut im Zeitplan", erklärte Joachim C. Schlund, der auch die Eckdaten des ehrgeizigen Projekts erläuterte. Er hoffte, im August bereits Richtfest feiern zu können. Im Sommer oder Herbst 2019 soll der Bau bezugsfertig sein. Man bemühe sich um heimische Firmen.

"Der erste Spatenstich ist das wichtigste am Bau. Das Fundament muss stimmen", zeigte sich Büttner sicher, die sich auf das neue vollkommen barrierefreie Wohnheim freute. Die Ausgestaltung der Zimmer erfolge bewohnerindividuell - und auch an die Mitarbeiter werde mit großzügigen Pausenräumen gedacht. Einen Mittelpunkt bilde die weithin bekannte hauseigene Großküche, ebenfalls nach modernstem Stand der Technik. Geplant sind ein Sinnesgarten mit Ruheoasen sowie ein Begegnungscafé mit Festungsblick.



Nötig wurde der Ersatzneubau aufgrund des Inkrafttretens der neuen Richtlinien des bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes. Ausschlaggebend für den Standort waren die ausreichende Größe der Fläche sowie die ebenerdige und auch zentrale Lage. Mit Eröffnung des Neubaus wird das bestehende Lucas-Cranach-Seniorenwohnhaus zu Wohneinheiten mit betreutem Wohnen umgebaut. Bereits im Oktober 2017 öffnete in dem Bestandsgebäude am Eingang Rodacher Straße die neu eingerichtete Lucas-Cranach-Tagespflege "meine Zeit" ihre Türen für pflegebedürftige Menschen. Damit wird eine Lücke zwischen einer nicht ausreichenden ambulanten Pflege und einer Heimunterbringung geschlossen.



Eckdaten in Kürze

Seniorenwohnhaus für 120 Personen sowie 2 ZBV-Zimmer (Verfügungs-Zimmer), darunter 102 Einzelzimmern, zehn Doppelzimmer und insgesamt 32 rollstuhlgerechte Einzelzimmer, Überbaute Fläche EG: ca. 2150 qm, Umbauter Raum: ca. 25 565 cbm, Nutzfläche: ca. 6394 qm, davon Hauptnutzfläche: ca. 2971 qm, Baukosten: ca. 13 Mio €, Grundstücksgröße: ca. 5086 qm, Planungsbeginn: August 2015, Baueingabe: 21.10.2016, Erteilung Baubescheid: 15.02.2017



Erdgeschoss: 2 Stationen mit insgesamt 25 Zimmer (für 26 Personen), davon 1 Doppelzimmer und 24 Einzelzimmer, Aufenthaltsraum mit Kochbereich ca. 93 m², Büro / Verwaltung, Veranstaltungsraum mit Seminarraum ca. 167 qm, Vollküche, Nebenräume, Großzügige Flure mit Umlaufzonen, 1- 3. Obergeschoss: jeweils 2 Stationen mit insgesamt 29 Zimmer (für 32 Personen), davon 3 Doppelzimmer, 26 Einzelzimmer, Aufenthaltsraum ca. 82 m², Therapieraum ca. 30 m², Balkon mit ca. 32 m², Dachgeschoss: Haustechnik, Umkleiden, Lagerräume