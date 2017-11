Zwei 3:0-Erfolge bei Heimdebüt

Im Turnerheim stand für die neue Volleyball-Damenmannschaft der TS Kronach der erste Heimspieltag in der Bezirksklasse West auf dem Programm. Zu Gast waren die VG Bamberg III und der letztjährige Bezirksligist VfB Einberg I. Nach anfänglicher Nervosität fanden die Gastgeberinnen zu ihrem Spiel und setzten sich zweimal klar mit 3:0 durch.



TS Kronach - VfB Einberg 3:0

Konzentration und Stabilität in der Annahme waren gefordert, um gegen die größer gewachsenen Gäste bestehen zu können. Mit druckvollen Aufschlägen konnte die Annahme des VfB Einberg unter Druck gesetzt und dadurch das Angriffsspiel erschwert werden. Dennoch merkte man in einigen Situationen die Nervosität der TSK-Mädchen, die immer wieder unnötige Fehler einstreuten und den Gegner ins Spiel brachten.

So brauchte es eine Aufschlagserie von Anja Wich, die den Kronacherinnen fünf Punkte Vorsprung verschaffte und für die nötige Ruhe sorgte. Diesen Vorsprung konnte man sicher ins Ziel bringen (25:20).

Dieser Satzgewinn brachte die nötige Sicherheit ins Kronacher Spiel. Souverän spielte man aus einer stabilen Annahme um Libero Eva Schießwohl die Angriffe aus und kam zu sehenswerten Punkten über alle Angriffspositionen. So erspielte man sich einen komfortablen Vorsprung von zehn Punkten und konnte alle Spielerinnen aus dem 12-köpfigen Kader einsetzen. Der deutliche Satzgewinn (25:10) war der verdiente Lohn für eine sehr konzentrierte Leistung.

Im dritten Satz startete man mit der etwas weniger wettkampferfahrenen Formation, die sich aber nahtlos in das positive Gesamtbild einfügte. So überzeugten die beiden Mittelangreiferinnen Anna Hader und Anna-Luisa Wolf im Angriff und Block ebenso wie Constanze Scheibl und Corinna Kremer in der Annahme und Abwehr. Trotz diverser Wechsel konnte man immer wieder durch gute Aufschläge und starke Abwehraktionen überzeugen und gewann schließlich mit 25:14 auch den dritten Satz zum 3:0-Sieg.



TS Kronach -

VG Bamberg III 3:0

Nach einer kurzen Pause ging es gegen Bamberg weiter, das sich einen Platz im vorderen Tabellendrittel zum Ziel gesetzt hat. Schon beim Einschlagen konnte man das Potenzial der jungen Gästemannschaft erkennen. Die TSK begann auch diese Partie sehr gut und konnte sich auf 12:7 absetzen. Abermals wurden nahezu alle Spielerinnen eingesetzt, ohne dass es einen Bruch im Spiel gab. So wurde der Satz klar mit 25:17 gewonnen. Man überzeugte vor allem durch Punktgewinne aus der Verteidigung heraus.

Präzise Annahme von leichten Bällen auf Zuspielerin Ann-Marie Bergk ermöglichten weiterhin ein kontrolliertes und zugleich druckvolles Angriffsspiel, gegen das die Gäste wenig entgegenzusetzen hatten. Die TSK zeigte sich fokussiert in jeder Situation und gewann auch die Sätze 2 und 3 klar und deutlich mit 25:16 und 25:13. Der zweite 3:0-Sieg des Tages war perfekt. Ein Dank galt den Kronacher Zuschauern, die mit ihrer Unterstützung für einen würdigen Rahmen sorgten.

Damit ist den Kronacher Volleyballerinen ein makelloser Saisonstart mit vier Siegen aus vier Spielen und 12:0 Sätzen gelungen. Der Lohn ist die Tabellenführung in der Bezirksklasse West.

Ausruhen will man sich auf diesem Erfolg aber nicht, denn trotz der vielen positiven Eindrücke gibt es natürlich auch einige noch zu verbessernde Spielelemente. Diese Themen werden in den nächsten Trainingseinheiten angegangen, um sich dann am 11. November in Rödental (gegen Rödental und Reitsch) erneut verbessert zu präsentieren.

TS Kronach: A. Bergk, A. Bayer, J. Greser, A. Hader, C. Jungkunz, C. Kremer, E. Müller, C. Scheibl, E. Schießwohl, St. Schübel, A. Wich, A. Wolf. bo