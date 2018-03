Windheim gewinnt Gipfeltreffen

Die Damen des TSV Windheim bleiben in der Rückrunde nicht nur ungeschlagen, sondern haben nun mit einem Heimsieg gegen den bisherigen Throninhaber SV Berg die Tabellenführung übernommen.

Da der SC Haßlach (8:6 bei Steinberg III) mit Windheim punktgleich ist (je 20:6), steigt an diesem Freitag, 9. März, in Windheim das nächste Spitzentreffen, denn der SCH gibt dort seine Visitenkarte ab.

Mit einem Zähler Rückstand folgt die SG Neuses II (8:3 gegen Kronach II), die damit auch noch Chancen auf den Titelgewinn hat. Keinen Gewinner gab es zwischen dem TSV Steinberg II (5.) und TV Marienroth (7.).





3. Bezirksliga Hof/Kronach

TSV Windheim - SV Berg II 8:5

Die heimischen Damen waren sich bewusst, dass sie bei einem Sieg bei der Titelvergabe noch mitreden können. Entsprechend motiviert gingen sie die Partie an und legten dabei los wie die Feuerwehr.

Mit dem Gewinn der beiden Doppel und der Einzel von Melanie Neubauer, Heidi Vetterdietz und Barbara Völk gingen sie gegen die in Bestbesetzung angetretenen Gäste mit 5:0 in Front. Im weiteren Verlauf hatte der SV Berg zwar ein Übergewicht, da er in den acht Paarungen fünf Mal als Sieger hervorging, doch den Heimsieg brachte er damit nicht mehr in Gefahr.

Obwohl Windheim mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugte, ragte dabei noch die nicht zu bezwingende Vetterdietz heraus (3,5 Punkte).

Ergebnisse: Neubauer/Backer - Simon/ Wohlrab 3:1, Vetterdietz/Völk - Hannemann/Edelmann 3:0, Neubauer - Hannemann 3:0, Vetterdietz - Simon 3:2, Völk - Edelmann 3:1, Backer - Wohlrab 2:3, Neubauer - Simon 1:3, Vetterdietz - Hannemann 3:1, Völk - Wohlrab 0:3, Backer - Edelmann 3:2, Völk - Simon 0:3, Neubauer - Wohlrab 2:3, Vetterdietz - Edelmann 3:1.

TSV Steinberg II -

TV Marienroth 7:7

Beide Teams lieferten sich ein abwechslungsreiches und gut drei Stunden dauerndes Match. Steinberg führte 2:0 und 3:2, sah sich danach mit 3:5 im Hintertreffen, ehe es zum 5:5-Gleichstand kam. Im dritten Einzelabschnitt gab es auf jeder Seite zwei Siege und zwei Niederlagen, sodass auch am Ende ein Unentschieden zu Buche stand. Gleich sechs der sieben Punkte gingen bei den Gästen auf das Konto von Anni Fiedler und Simone Kirchner (je 3).

Ergebnisse: Müller/Rehm - A. Fiedler/Hofmann 3:1, Lang/M. Schneider - Kirchner/L. Fiedler 3:1, Müller - Kirchner 1:3, Rehm - A. Fiedler 0:3, Lang - L. Fiedler 3:1, Schneider - Hofmann 1:3, Müller - A. Fiedler 1:3, Rehm - Kirchner 0:3, Lang - Hofmann 3:2, Schneider - L. Fiedler 3:1, Lang - A. Fiedler 2:3, Müller - Hofmann 3:0.



TSV Steinberg III -

SC Haßlach 6:8

Als die favorisierten Gäste beim Schlusslicht mit 4:0 führten, schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch die dritte Steinberger Vertretung bäumte sich auf und kam mit sechs Siegen aus neun Auseinandersetzungen bis auf 6:7 heran Zum Unentschieden reichte es aber nicht mehr, da im letzten Tageseinzel Jana Schneider gegen Sabine Baumann das Nachsehen hatte.

Ergebnisse: L. Wachter/J. Schneider - Eisenbeiß/Barnickel 1:3, D. Wachter/Hohenberger - Baumann/Toth 1:3, L. Wachter - Baumann 0:3, D. Wachter - Eisenbeiß 1:3, Hohenberger - Barnickel 3:1, Schneider - Toth 3:1, L. Wachter - Eisenbeiß 0:3, D. Wachter - Baumann 0:3, Hohenberger - Toth 3:0, Schneider - Barnickel 3:0, Hohenberger - Eisenbeiß 0:3, L. Wachter - Toth 3:1, D. Wachter - Barnickel 3:1, Schneider - Baumann 1:3.

SG Neuses II -

TS Kronach II 8:3

Da zum Auftakt je ein Doppel und Einzel auf jeder Seite gewonnen wurden, stand es noch 2:2. Doch von nun an nahm Neuses das Geschehen mehr und mehr in die Hand und zog davon. In diesem Abschnitt konnte für Kronach nur noch Elisabeth Brückner punkten. Beim Gewinner ließ die unbezwungen gebliebene Ute Kleylein aufhorchen (3,5 Punkte).

Ergebnisse: Siegemund/Kleylein - Brückner/Seiler 3:1, Bernschneider/Schrafft - Zimmermann/Babinksy 0:3, Siegemund - Zimmermann 3:1, Bernschneider - Brückner 0:3, Kleylein - Seiler 3:1, Schrafft - Babinsky 3:2, Siegemund - Brückner 1:3, Bernschneider - Zimmermann 3:1, Kleylein - Babinksy 3:0, Schrafft - Seiler 3:1, Kleylein - Brückner 3:2.