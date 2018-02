Vorschau: Damen des TS Kronach können Relegation zum Aufstieg klar machen

Die Volleyballerinnnen der Turnerschaft Kronach erreichten vor zwei Wochen gegen den Lokalrivalen SV Reitsch (3:0) und den aktuellen Tabellenführer SC Memmelsdorf (3:1) zwei deutliche und wichtige Siege in der Bezirksklasse. Am kommenden Samstag sollen nun im letzten Heimspiel der Saison weitere wichtige Punkte gegen die VG Forchheim und die VG Bamberg III folgen, um einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. Die Ausgangssituation vor den anstehenden Spielen ist klar: drei Siege aus noch vier Spielen werden benötigt, um die Meisterschaft perfekt zu machen.



TS Kronach - VG Forchheim

Den Auftakt in den Spieltag bildet die Partie gegen die VG Forchheim

um 14 Uhr. Im Hinspiel gewannen die Kronacher klar mit 3:0. Auch beim Blick auf die Tabelle stellt sich diese Partie als eine vermeintlich klare Angelegenheit dar. Allerdings gilt es, den Gegner dennoch nicht zu unterschätzen. Die VG Forchheim verließ mit einem Sieg am vergangenen Spieltag erstmals den letzten Platz und wird entsprechend motiviert gegen die TS Kronach antreten.



TS Kronach - VG Bamberg III



Im Anschluss, etwa um 15.45 Uhr folgt die Partie gegen die VG Bamberg III (Platz 7). Gegen die junge und talentierte Mannschaft siegten die Kronacher Damen im Hinspiel ebenfalls klar mit 3:0. Allerdings darf auch in diesem Spiel der Sieg nicht als selbstverständlich angesehen werden, denn die Bamberger müssen ihrerseits punkten, um nicht noch in die hinteren Regionen der Tabelle abzurutschen.



Es geht also für beide Gastmannschaften noch um den Klassenerhalt, so dass die Damen der TS Kronach trotz der vermeintlich klaren Rollenverteilung gewarnt sind. Die Kronacher können dabei auf den nahezu vollständigen Kader zugreifen und sind somit in der Lage, auf verschiedene Spielsituationen reagieren zu können.



Ein Doppelsieg im heimischen Turnerheim wäre gleichbedeutend mit dem sicheren Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt, und der Tabellenführung vor dem letzten Spieltag. Der Eintritt zu den beiden Spielen ist kostenfrei.



TS Kronach: Julia Greser, Anna Hader, Carina Jungkunz, Corinna Kremer, Eileen Müller, Annika Peter, Constanze Scheibl, Eva Schießwohl, Stefanie Schübel, Anja Wich, Anna-Luisa Wolf. jb