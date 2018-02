Vereinsmeisterschaft: Andreas Zipfel neuer Titelträger beim TSV Ebersdorf

Bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften des TSV Ebersdorf hievte sich Andreas Zipfel auf den Thron. In einem äußerst spannenden Finale zwang er den zuletzt zweimaligen Titelträger René Großmann im Entscheidungssatz in die Knie. Den ersten Platz errang Großmann aber im Doppel mit Thomas Bergner.



In der Endrunde der acht besten Akteure standen nach sechs Paarungen die beiden TSV-Spitzenspieler Zipfel und Großmann ungeschlagen an der Spitze. Im entscheidenden Match hatte es den Anschein, als würde Großmann seine Titelgewinne aus den Jahren 2016 und 2017 wiederholen können.



Der TSV-Abteilungsleiter führte nach Sätzen nämlich 2:1. Doch der um 20 Jahre ältere Zipfel zeigte Nervenstärke, glich zum 2:2 aus und behauptete sich schließlich auch im fünften Durchgang. Damit revanchierte sich der 55-jährige Zipfel zugleich für die im Vorjahr im Finale erlittene 2:3-Niederlage. Auf dem Weg ins Endspiel musste Zipfel einmal bangen, denn gegen Volkmar Reitz behielt er gerade noch im Entscheidungssatz die Oberhand.



Ergebnisse: 1. Andreas Zipfel 7:0 Spiele/11:5 Sätze, 2. René Großmann 6:1/10:5, 3. Volkmar Reitz 5:2/17:8, 4. Peter Sorge 4:3/16.13, 5. Markus Tröbs 3:4/11:15, 6. Karl-Heinz Schlosser 2:5/7:17, 7. Fritz Schlosser 1:6/6:18, 8. Thomas Bergner 0:7/4:21.



Nachdem René Großmann im Vorjahr im Doppel den ersten Platz mit Krzysztof Szuszkiewicz belegte, hatte er diesmal Thomas Bergner an seiner Seite. Auch mit ihm ging er als ungeschlagener Sieger der Vereinsmeisterschaft durchs Ziel.



Ergebnisse: Großmann/Bergner 3:0 Spiele/9:2 Sätze, 2. Reitz/F. Schlosser 2:1/6:6, 3. Sorge/ Tröbs 1:2/6:7, 4. Zipfel/K. Schlosser 0:3/3:9.