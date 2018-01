TV Coburg-Ketschendorf: Es fehlt noch an der Präzision

Über die letzten Monate hinweg hatte sich das A-Team der Tanzsportabteilung des TV Coburg-Ketschendorf (TVK) auf den Saisonstart vorbereit. Dieser begann mit dem Auftaktturnier in der Regionalliga Süd der Lateinformationen im hessischen Friedberg, wo das Team den dritten Platz erreichte.



Die Coburger und Kronacher Tänzer präsentierten dort zum ersten Mal ihre Choreographie "Hot Stuff" der Tanzsportöffentlichkeit. Das Ziel für diese Saison ist klar vorgegeben: Im vergangenen Jahr hatte man den Zuschlag für die Austragung des Aufstiegsturniers zur 2. Bundesliga im Mai 2018 erhalten und will sich hierfür direkt qualifizieren. Dazu muss das A-Team des TVK einen der ersten beiden Plätze in der Ligatabelle erreichen.



Nervöser Beginn

Die Sportler hatten mit dem vorgezogenen Ligabeginn einen relativ straffen Zeitplan zu erfüllen. Die Auslosung der Vorrundenstartplätze hatte ergeben, dass der TVK als siebte der acht teilnehmenden Mannschaften auf die Fläche durfte. Das Team präsentierte sich austrainiert und zeigte einen routinierten und sauberen Durchgang. Dennoch merkte man den Tänzern die Anspannung und Nervosität an, so dass die Leistung noch etwas Luft nach oben bot.



Der souveräne Einzug in das große Finale war für das Team um Cheftrainer Heller keine Überraschung. Gemeinsam mit dem A-Team des RGC Nürnberg und dem B-Team der FG-Rhein-Main erhielten die Oberfranken von allen Wertungsrichtern die entsprechenden Kreuze für das große Finale. Des Weiteren qualifizierten sich das B-Team der TSG Badenia Weinheim sowie die Heimmannschaft des TSC Niddatal für die Endrunde.



Im Finale hatten die Coburger und Kronacher Tänzer die Aufgabe, noch stärkeren Fokus auf Präsenz und Ausstrahlung zu legen. Leider wirkte sich diese Aufgabenstellung negativ auf die Präzision aus. Bereits im zweiten Tanz zeigte das Team erhebliche Fehler in der Bildchoreografie. Die Fehler zogen sich durch den gesamten Durchgang. Auch wenn man spürte, dass das Team dieses Turnier gewinnen wollte, boten die Sportler zu viele Fehler in der Ausführung an. Trotz der noch gut ausgefallenen Wertung (2 3 3 2 2), landete das Team am Ende nur auf dem enttäuschenden dritten Platz.



Fehler abstellen

Trainer André Heller blickt dennoch optimistisch auf den weiteren Ligaverlauf: "Wir haben klare Fehler im Finale angeboten und diese wurden entsprechend in die Wertung einbezogen. Natürlich sind wir mit dem Ergebnis enttäuscht, dennoch sind wir nun in der Position des Jägers, die uns in der Vergangenheit immer wieder zu besseren Leistungen angespornt hatte. Beim nächsten Wettkampf muss sich die Mannschaft stärker auf das Teamgeflecht fokussieren. Dann werden die Fehler abgestellt sein."



Platzierungen: 1. TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A, 2. FG TSC Metropol Hofheim/TC Blau-Orange Wiesbaden/TSC Rot-Weiß Rüsselsheim B, 3. TSA des TV Coburg-Ketschendorf A, 4. TSC Niddatal A, 5. TSG Badenia Weinheim B, 6. TSC Kirchheim unter Teck A, 7. FG TC Inn-Casino Wasserburg/ Grün-Gold-Club München A, 8. TC Ludwigsburg B.



Turnier in Coburg

Für die Heimturniere am 24. und 25. März HUK-Arena in Coburg laufen momentan die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Vorverkauf für das erste Tanzsporthighlight ist bereits angelaufen. Tickets gibt es in den Filialen der VR-Bank Coburg oder im Onlineshop unter www.shop.vrb-coburg.de. Weitere Informationen, den Eintrittspreis und Zeitplan gibt es im Internet unter www.turniercoburg.de. mw