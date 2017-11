TS Kronach II gewinnt Topspiel 9:6

Im Tischtenniskreis gewann bei den Herren in der 1. Kreisliga die TS Kronach II das Spitzenspiel gegen den SV Hummendorf und ist nun alleiniger Tabellenführer. Neben Kronach haben auch der ATSV Reichenbach (2. Kreisliga) und der TSV Windheim III (3. Kreisliga West) noch eine "weiße Weste", ebenso der FC Wacker Haig (3. Kreisliga Ost), der die Hinrunde bereits abgeschlossen hat.



Herren

1. Kreisliga: Ausgerechnet im Spitzenspiel musste der SV Hummendorf bei der TS Kronach II auf den noch ungeschlagenen Tobias Meußgeier verzichten. Die Partie begann vielversprechend für das Heimteam (5:1-Führung). Allerdings benötigte Kronach in den ersten drei Einzeln jeweils den fünften Durchgang. Als nun auch Hummendorf zweimal im Entscheidungssatz die Nase vorne hatte und zwei weitere Siege einfuhr, stand es 5:5. Danach war die TSK wieder am Zug und machte mit vier Erfolgen in den restlichen fünf Einzeln den siebten Sieg perfekt.

In einem dreistündigen Match wurde die Aufholjagd des TTC Brauersdorf nach dem 4:7-Rückstand gegen Teuschnitz II nicht belohnt (7:9). Garant für den Gästesieg war deren vorderes Paarkreuz mit Andre Jungkunz und Benjamin Gratzke (je 2,5 Punkte). Endlich hat auch Aufsteiger SG Neuses den ersten Punkt auf seinem Konto (8:8 in Fischbach). Da die SG mit 5:1 führte, lag sogar der erste Sieg in der Luft. Die fünfte Pleite nacheinander musste der DJK-SV Neufang registrieren (0:9 beim SV Friesen). Kaum besser läuft es beim TTC Au II, der zum vierten Mal in Folge leer ausging. Beim 0:9 in Wallenfels waren bei den "Trabern" aber nur drei Stammspieler dabei.

2. Kreisliga: Nachdem der ATSV Reichenbach bislang hinter dem führenden TSV Steinberg lag, hat er nun die Spitze erklommen. Mit dem 9:5 gegen Alexanderhütte II feierte der ATSV seinen sechsten Sieg in Serie. Punktgleich mit den Hüttnern ist nun der SV Langenau (9:1 gegen FC Pressig). In zwei Kellerduellen gab es wichtige Punkte für den SV Nurn (9:7 gegen Hummendorf II) und den TSV Ebersdorf (9:6 gegen Haßlach).

3. Kreisliga West: Der TSV Windheim III hat mit dem sechsten Sieg in Folge (9:2 bei Stockheim II) nicht nur einen Verfolger auf Distanz gehalten, sondern jetzt auch den ersten Platz vor dem SV Rothenkirchen II übernommen. Bis zum 7:7-Gleichstand wogte im Derby zwischen dem TV Marienroth II und dem ATSV Reichenbach II das Geschehen hin und her. In der Schlussphase verlor Marienroth wertvollen Boden und die Partie (7:9). Das Mittelfeld führt der TSV Windheim IV (9:3 gegen Haig II) an.

3. Kreisliga Ost: Während drei Mannschaften noch fünf Begegnungen auszutragen haben, hat der FC Wacker Haig bereits alle neun Vorrundenspiele absolviert. Nun gewann er beim Verfolger DJK-SV Neufang III sogar deutlich mit 9:1 und ist damit vorzeitig "Herbstmeister". Der SV Fischbach II brach gegen die TS Kronach III nach der 5:3-Führung ein (6:9). Keine Probleme hatte der TTC Au III mit dem stark ersatzgeschwächten TSV Weißenbrunn (9:0). Einen unerwartet klares 9:1 fuhr die SG Neuses II gegen Steinberg II ein. Im Treffen zweier noch siegloser Teams kam der SV Hummendorf III beim TVE Gehülz zum ersten Erfolg (9:4).

4. Kreisliga: Für eine Überraschung sorgte der SC Rennsteig, der beim 8:8 gegen den SV Langenau II dem Spitzenreiter den ersten Verlustpunkt zufügte. Die Rennsteig-Truppe lag sogar mit 6:4 in Front, ehe Langenau vier Einzel gewann und dann trotzdem über das Remis nicht hinauskam. Somit ist der Vorsprung von Langenau II gegenüber Pressig II (9:4 bei Reichenbach III) auf einen Zähler geschrumpft. Nichts zu erben gab es für Wallenfels II bei Neuses III (1:9) und gegen Au IV (3:9).

4. Kreisliga (4er): Da der TSV Ebersdorf II zweimal auswärts erfolgreich war (8:6 bei Gehülz II, 8:6 bei Stockheim III), ist er sogar mit dem Rangzweiten SV Fischbach III (8:1 gegen Teuschnitz V) gleichgezogen. Aufgrund zweier mehr absolvierter Treffen liegt Alexanderhütte III (8:3 gegen Stockheim III) noch vorn.



Damen

1. Kreisliga: Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der neue Spitzenreiter TSV Windheim II gegen den DJK-SV Neufang (8:1). In einer zweiten Auseinandersetzung fertige Neufang das Schlusslicht Marienroth IV mit 8:0 ab. hf