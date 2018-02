TS Kronach gewinnt souverän beim Schlusslicht

Nach der Niederlage gegen den SV Mistelgau in der Vorwoche gab sich die TS Kronach in Neunkirchen keine Blöße. In der 3. Bezirksliga der Herren hat Aufsteiger FC Nordhalben den ersten Saisonsieg gefeiert. Dagegen kassierte der TSV Stockheim gegen den Spitzenreiter eine Niederlage.



Herren-Oberfrankenliga

TTC Neunkirchen -

TS Kronach 3:9

Die Kronacher starteten mit zwei Siegen in den Doppeln in die Partie. Nachdem das dritte Doppel verloren gegangen war, bauten die Kronacher durch Christoph Teille und Dimytro Nazaryschyn die Führung im ersten Paarkreuz auf 4:1 aus. Nach dem zweiten Paarkreuz kam die Heimmannschaft zwar nochmal auf 4:3 heran, anschließend ließ die TSK aber nichts mehr anbrennen.

Ergebnisse: Geyer/Pruisken - A. Rauscher/Bittruf 1:3, Bartholomaeus/Grund - Nazaryschyn/Teille 0:3, Motschmann/ Arnold - Grube/Y. Rauscher 3:0, Gayer - Teille 0:3, Bartholomaeus - Nazaryschyn 0:3, Pruisken - Grube 3:1, Motschmann - A. Rauscher 3:1, Arnold - Bittruf 2:3, Grund - Y. Rauscher 0:3, Gayer - Nazaryschyn 0:3, Bartholomaeus - Teille 0:3, Pruisken - A. Rauscher 1:3. dob



3. Herren-Bezirksliga

FC Nordhalben -

SG Regnitzlosau 9:7

Beide Teams mussten mit Ersatz antreten. Der erste Sieg für den FC kam vor allem dank der starken Doppel und der vier Punkte im hinteren Paarkreuz zustande.

Thomas Schneider und Gerd Hornfeck holten die restlichen Punkte zum verdienten Sieg für das Schlusslicht.

Ergebnisse: T. Schneider /Wachter - Saritekin/Koss 3:2, Stumpf /Pötzl - Höh/Herlihy 0:3, Hornfeck/Kürschner - S. Schneider/U. Schneider 3:0, T. Schneider - Höh 3:1, Wachter - Saritekin 2:3, Stumpf - Herlihy 2:3, Hornfeck - Koss 3:1, Pötzl - U. Schneider 3:0, Kürschner - S. Schneider 3:0, T. Schneider - Saritekin 1:3, Wachter - Höh 0:3, Stumpf - Koss 1:3, Hornfeck - Herlihy 1:3, Pötzl - S. Schneider 3:1, Kürschner - U. Schneider 3:1. han



TSV Stockheim - SV Berg 6:9

Trotz einer starken Leistung von Jürgen Heinlein, der seine beiden Einzel mit 3:0 und dazu das Doppel zusammen mit Hans Martin gewann, reichte es für die Stockheimer nicht zu einem Erfolg gegen den Tabellenführer, der vor allem in den Doppeln glänzen konnte.

Ergebnisse: Buckreus/Wich - Behr/Frinzel 0:3, Schülner /Weißbach - Greim/Knörnschild 1:3, Heinlein/Martin - Fischer/Ebert 3:1, Buckreus - Körnschild 3:1, Schülner - Greim 1:3, Heinlein - Fischer 3:0, Wich - Behr 1:3, Martin - Ebert 3:0, Weißbach - Frinzel 0:3, Buckreus - Greim 0:3, Schülner - Knörnschild 1:3, Heinlein - Behr 3:0, Wich - Fischer 3:0, Martin - Frinzel 0:3, Weißbach - Ebert 0:3. dob