Tischtennis im Kreis: FC Wacker Haig und TS Kronach II auf Meisterkurs

Den Meistersekt kann der FC Wacker Haig (3. Kreisliga Ost) schon kalt stellen. Auf Meisterkurs befindet sich auch die TS Kronach II (1. Kreisliga), hat aber noch das Gipfeltreffen beim um zwei Punkte dahinter liegenden Verfolger SV Hummendorf zu bestreiten. Spannend ist das Titelrennen in der 2. Kreisliga, denn drei Mannschaften haben noch beste Möglichkeiten.



Herren

1. Kreisliga: Auch der Tabellendritte SV Friesen konnte die noch verlustpunktfreie zweite Mannschaft der TS Kronach nicht in Bedrängnis bringen (9:3 für die TSK). Mit dem gleichen Ergebnis blieb auch der Rangzweite SV Hummendorf beim SV Fischbach auf Erfolgskurs. Die in Abstiegsnot befindliche SG Neuses hätte dringend etwas Zählbares gebraucht. Gegen den Mitaufsteiger TTC Brauersdorf schien dies nach der 7:6-Führung auch möglich zu sein. Doch dann gingen die letzten zwei Tageseinzel und das Schlussdoppel verloren, so dass sie erneut mit leeren Händen dastanden. Ärgerlich war dabei, dass vier der sechs notwendig gewordenen Entscheidungssätze an Brauersdorf gingen (unter anderem 17:19 und 14:16).



2. Kreisliga: Der TSV Steinberg bleibt nach den Erfolgen beim TV Marienroth (9:2) und beim SV Hummendorf II (9:0) zusammen mit dem ATSV Reichenbach und dem TTC Alexanderhütte II bei der Vergabe um die Meisterschaft weiterhin mit im Rennen. Im Abstiegskampf gehen so langsam die Lichter für den SC Haßlach aus. Nicht nur weil er am Tabellenende steht, sondern da er auch mit Personalproblemen zu kämpfen hat. So standen ihm bei der 1:9-Niederlage beim SV Nurn nur fünf statt sechs Akteure, von denen wiederum nur zwei Stammspieler waren, zur Verfügung. Im Gefahrenbereich befindet sich auch der FC Pressig. Bei der 5:9-Heimniederlage befand er sich mit dem TSV Ebersdorf bis zum 4:4-Gleichstand noch auf Augenhöhe.



3. Kreisliga West: Als der ASV Kleintettau nach dem 2:4-Rückstand gegen den TSV Teuschnitz III den Schalter zur 7:5-Führung umgelegt hatte, schien er sich auf der Gewinnerstraße zu befinden. Doch am Ende reichte es nur zum 8:8-Unentschieden.



3. Kreisliga Ost: Seine Vormachtstellung bestätigte der FC Wacker Haig gegen den TSV Weißenbrunn (9:1). Mit einem Heimsieg an diesem Freitag gegen den Tabellenzweiten DJK/SV Neufang III wäre die Meisterschaft, trotz noch drei ausstehender Begegnungen, vorzeitig perfekt. Der SV Hummendorf III rettete gegen den TSV Steinberg II nach dem 5:7-Rückstand noch einen Punkt (8:8). Keine Chance hatte in einem Derby der TTC Au III gegen die SG Neuses II (3:9).



4. Kreisliga: Einen Achtungserfolg verzeichnete der SC Rennsteig Steinbach gegen den ASV Kleintettau II (9:7). Erwartungsgemäß verlor Schlusslicht TTC Wallenfels II gegen den Rangzweiten SV Langenau II (2:8). Die Höchststrafe mit 9:0 erteilte der ATSV Reichenbach III den TTC Au IV.



4. Kreisliga (4er): Der Spitzenreiter TTC Alexanderhütte III (8:0 gegen Haig III) baute seinen Vorsprung auf vier Zähler aus, da der Verfolger SV Fischbach III gegen den TSV Stockheim III stolperte (2:8). Die Chance auf die Vizemeisterschaft hat nun auch der TSV Ebersdorf (8:2 bei Teuschnitz V).



Damen

1. Kreisliga: Der Throninhaber TSV Windheim II servierte die vierte Vertretung des TV Marienroth ab (8:0). Auch für die zweite Marienrother Mannschaft gab es nichts zu erben (1:8 beim TSV Ludwigsstadt). Nach zuletzt zwei Siegen wurde jetzt der DJK/SV Neufang vom SC Haßlach II geschlagen (2:8).