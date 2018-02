SV Friesen schießt SSV Kasendorf im letzten Testspiel ab

Der SV Friesen hat sich für den Start in die Landesliga am kommenden Sonntag warm geschossen. Auf dem Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld besiegten sie in ihrem letzten Vorbereitungsspiel den Bezirksligisten SSV Kasendorf klar mit 11:1. Ähnlich deutlich machte es Kreisklassist SSV Ober-/Unterlangenstadt beim 8:2 gegen den ATSV Thonberg (A-Klasse).



SSV Kasendorf - SV Friesen 1:11 (1:4)



In einem einseitigen Vorbereitungsspiel beherrschte der SV Friesen den SSV Kasendorf nach Belieben. Kasendorf dezimierte sich schon Mitte der ersten Halbzeit durch eine verbale Entgleisung mit Gelb/Rot. Das nutzten die Spieler von Trainer Armin Eck mit vier Toren aus. Die zweite Hälfte glich mehr einem Trainingsspielchen: Ohne Gegenwehr ließ Friesen Ball und Gegner laufen und erhöhte mit teils schönen Kombinationen lauf das 11:1-Endergebnis.



Tore: 0:1 Civelek (16.), 0:2 Haaf (17.), 0:3 Queck (26./Elfmeter), 0:4 Haaf (32.), 1:4 Fuchs (39.), 1:5 Civelek (54.), 1:6 Civelek (56.), 1:7 Civelek (58.), 1:8 Schubert (63.), 1:9 Civelek (66.), 1:10 Lindner (80./Elfmeter), 1:11 Haaf (85.) / SR: M. Stöckel / Gelb-Rot: Schorn (26.) / Rot: Mullen (79.). dd



SSV Ober-/Unterl. - ATSV Thonberg 8:2 (5:0)



Schon in der Halbzeit war die Partie beim Stand von 5:0 entschieden. Die Thonberger kamen in der zweiten Halbzeit nur noch zu zwei Ehrentreffern.

jr

Tore: 1:0 A.Traut (19.), 2:0 Becker (25.), 3:0 Rollmann (33.), 4:0 Gebert (39.), 5:0 Gebert (45.), 5:1 Kanja (59.), 6:1 A. Traut (61.), 7:1 Weimer (70.), 8:1 Reinhardt (81.), 8:2 Zwingmann (89.) / SR: D. Hoffmann.