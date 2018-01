Stammtischturnier Blauer Montag: Pokal geht nach Theisenort

Zum dritten Mal hintereinander standen die Fußballer von 0815 Friedersdorf im Finale des Hallenturniers, das der Stammtisch Blauer Montag aus Schneckenlohe schon im 34. Jahr ausgerichtet hatte. Aber auch diesmal mussten sich die Friedersdorfer geschlagen geben. Mit 2:5 unterlagen sie der BSG Wismut Ritzenhengste aus Theisenort, die den Wanderpokal mit nach Hause nehmen durften. Mit insgesamt 30 Toren und fünf Siegen in fünf Spielen waren sie ein verdienter Sieger. Titelverteidiger Dynamo Torgasmus Sonnefeld war in diesem Jahr nicht angetreten.



Bei dem von Manfred Schüpferling organisierten Turnier spielten die Teams nach den alten Hallenregeln, wobei auch zum ersten Mal eine Rundum-Bande zum Einsatz kam. Diese Neuerung nahmen die Mannschaften gerne an und sie lieferten sich spannende aber faire Duelle. Die drei bewährten Schiedsrichter hatten keinerlei Probleme bei der Spielleitung, so dass auch die Sanitäter aus Schneckenlohe glücklicherweise nicht zum Einsatz kamen.



Vorrunde

In der Gruppe A erreichte 0816 Gloschberch ungeschlagen das Halbfinale. Mit dem zweiten Platz schlossen die Gladbach Fans Frankenwald die Vorrunde ab, vor Cass & Friends und den chancenlosen Sorcher Jungs.



In der Gruppe B qualifizierte sich 0815 Friedersdorf hinter den Theisenortern für die Endrunde. Für die Staaberche Schrubbe (3.) und den ATSV Zlatan (4.) blieben nur die Platzierungsspiele.



Dort setzte es für den ATSV Zlatan eine deutliche 0:6-Niederlage im Spiel um Platz 7 gegen die Sorcher Jungs. Das einzige 7-Meter-Schießen des Turniers entschieden die Staaberche Schrubbe im Spiel um den fünften Platz mit 10:8 für sich gegen Cass & Friends.



Halbfinale und Endrunde

In den Halbfinals setzten sich Friedersdorf mit 5:3 gegen Glosberg und Theisenort mit 6:2 gegen die Gladbach-Fans durch. Letztere sicherten sich im anschließenden immerhin den dritten Platz nach einem 3:1 gegen Glosberg.



Der Stammtisch Blauer Montag plant bereits das Turnier für das kommende Jahr. Voraussichtlich findet es am Sonntag, 13. Januar 2019, statt.