Stadtmeisterschaft Kronach: Cameron Weber überzeugt

Die SG Neuses war auch Ausrichter der 36. Kronacher Tischtennis-Stadtmeisterschaft. An zwei Tagen boten die zahlreichen Akteure nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Wolfgang Weidner in der Schulturnhalle sehenswerte Wettkämpfe. Turnierleiter waren Günther Hanna und Edgar Kraus.

Am Samstag spielte der Nachwuchs in drei Altersklassen. Bei den Jungen war Philipp Weiß (TTC Tüschnitz) im Endspiel gegen Niklas Kolb (SG Neuses) der dominierende Akteur und wurde Stadtmeister. Im Doppel drehte Niklas Kolb mit seinem Partner Jonas Gößwein aus Stockheim den Spieß um.



Sieger der A-Schüler wurde Jonas Gößwein, der das Endspiel gegen Lukas Klose (Au) gewann und seinen zweiten Titel holte. Bei den B-Schülern errang Cameron Weber (Neuses) drei Stadtmeistertitel - im Einzel vor Johannes Renner (Au), im Doppel mit seinem Vereinskameraden Nick Neubauer und im Mixed mit Lisa Bernschneider (Neuses). Bei den B-Schülerinnen war Annika Büsch (Stockheim) erfolgreich. Bei den C-Schülern war Tim Walter (Ebersdorf) nicht zu bezwingen und verwies Fabian Klose und Simon Eckerl (beide aus Au) auf die Plätze.



Am Sonntag spielten die besten Damen und Herren in vier Leistungsklassen gegeneinander. In der D-Klasse traten 16 Spieler in vier Gruppen an. Dabei setzten sich schon in der Vorrunde die späteren Finalisten ungeschlagen durch. Den Titel holte Thomas Kolb (Neuses) mit 3:1 gegen seinen Vereinskameraden Bernd Murmann. Im Doppel siegte Kolb mit seinem Partner Frank Niedner vor Bernd Murmann/Willibald Messelberger (SG Neuses).



Gleichstarke Spieler

In der C-Klasse traten sechs gleichstarke Spieler in zwei Vorrundengruppen an. So kam es nach spannenden Spielen zu sehr knappen Ergebnissen. Im dramatischen Endspiel setzte sich Philipp Weiß (TTC Tüschnitz) gegen Routinier Winfried Reier (FC Haig) durch.



Im Doppel waren Karl-Heinz Babinsky (TS Kronach) und Rainer Förtsch (TSV Stockheim) im Endspiel gegen Winfried Reier und Reinhold Wachter (Fischbach) erfolgreich. Bei den Damen siegte Lisa Geier (ATS Kulmbach) vor Evi Beier (Altenkunstadt) und Luisa Piwonski (Neuses).

In der B-Klasse traten acht Herren in zwei Vorrundengruppen an. Im Endspiel war Michael Weiß (TTC Tüschnitz) in fünf Säzen gegen Andre Hammerlindl (TTC Au) erfolgreich. Bei den Damen setzte sich Tanja Knetzkys (TSV Weisendorf) ebenfalls nach fünf Sätzen gegen Nicole Bauernsachs-Seidl und Nadja Kolb (beide SG Neuses) durch. Im Doppel B/C der Damen drehten Nicole Bauernsachs-Seidl und Nadja Kolb den Spieß um und wurden Stadtmeisterinnen.



Hervorragend besetzt war die A-Klasse bei den Herren, die den Zuschauern besten Tischtennissport boten. Sieger wurde Dima Nazaryshyn (TS Kronach) vor Alexander Zeuß (TTC Altenkunstadt). Im Doppel waren dann die beiden Kronacher Dima Nazaryschyn und Michael Gehring nicht zu bremsen und verwiesen Alexander Zeuß und Michael Peterhänsel (TTC Alexanderhütte) auf Platz 2.

Sieben Paare traten zum Mixed-Turnier an. Im Halbfinale setzten sich Lisa Geier/Werner Leitner (Kulmbach) und Evi Beier/Michael Peterhänsel gegen ihre starke Konkurrenz durch. Stadtmeister wurden Beier/Peterhänsel mit einem deutlichen Finalsieg.



Bei der Siegerehrung freute sich Turnierleiter Günther Hanna über das faire Verhalten aller Akteure. Sein Dank galt vor allem Willi Schmidt mit seinem Team für die Bewirtung. güh