Sportlerehrung: Kronacher so erfolgreich wie nie

Der Stolz und die Freude über die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung stand den Geehrten im Alter von elf bis 70 Jahren ins Gesicht geschrieben, als sie aus den Händen von Landrat Klaus Löffler sowie des neuen BLSV-Kreisvorsitzenden Mario Schmidt ihre Medaillen erhielten. Geehrt wurden Personen, die bei bayerischen, deutschen sowie auch Europa- und Weltmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen eine Platzierung unter den besten Drei errangen. Mit Veysel Elkol und Thomas Geiger befanden sich auch zwei Weltmeister unter den Geehrten.



"Auch in diesem Jahr ist es für den Landkreis ein besonderes Ereignis, seine erfolgreichsten Sportler für ihre herausragenden Leistungen zu würdigen", sagte Landrat Klaus Löffler im Weißen Saal des Wasserschlosses. Heuer wurden 87 Sportler ausgezeichnet - ein neuer Rekord. Ihnen dankte der Landrat dafür, "den Namen unseres lebens- und liebenswerten Landkreises nach außen zu tragen. Als Sympathieträger, Repräsentanten und Botschafter unserer Heimat tragen sie zu deren positivem Image bei."



Laut Löffler hat der Landkreis den BLSV-Kreisverband und dessen Jugendarbeit im vergangenen Jahr mit einem Förderbetrag von 10 493 Euro unterstützt. Aktuell gehören dem BLSV-Kreis Kronach rund 27 600 Mitglieder an, darunter etwa 5700 Kinder und Jugendliche.



Im Namen des Sportkreises Kronach gratulierte der neue BLSV-Kreisvorsitzende Mario Schmid. Auch er freute sich über die langjährige Tradition der Sportlerehrung als Anerkennung und Belohnung für deren erheblichen Trainings- und Zeitaufwand. Die demografische Entwicklung mache auch vor den Sportvereinen nicht Halt. Erfreulicherweise habe man im Landkreis 2017 aber die bundesweit höchste Geburtenrate seit der Wiedervereinigung verzeichnet. An die Eltern appellierte Schmid, ihre Kinder im Zeitalter von Smartphones zum Sport zu animieren. Dabei sei aber keineswegs nur die junge Generation aufgerufen, sich sportlich zu betätigen, sondern ebenso auch Senioren.



Bei der Sportlerehrung wurden sieben Gold-, 21 Silber- und 59 Bronzemedaillen vergeben. Die Bronzemedaillen gingen überwiegend an Rettungsschwimmer - 35 an der Zahl. Daneben würdigte man mit Bronze auch herausragende Leistungen bei den Schützen, im Einradfahren, Karate, Kickboxen oder Ju-Jutsu. Auch bei den Silbermedaillen dominierte der Schwimmsport. Mit Silber geehrt wurden auch Sportler aus den Bereichen Schießen, Triathlon und Kampfsport. Besonders hob der Landrat die Leistung von Richard Bär hervor, der in der Altersklasse 70 den dritten Platz bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften im Rettungsschwimmen erreichte.



Die diesjährigen sieben Goldmedaillen verteilen sich auf den Kampf- und Schießsport sowie auf Triathlon, Mountainbiken und Tischtennis.





Die Preisträger im Überblick

Gold: Dorin Adam (Ludwigsstadt), Hubert Ringlstetter (Rothenkirchen) , Paul Reuther (Steinberg), Reiner Kürschner (Nordhaben), Felicitas Geiger (Marktrodach), Veysel Elkol (Kleintettau) , Thomas

Geiger (Pressig).



Silber: Anna Ament (Küps), Pepe Schanding (Langenau), Barbara Neubauer (Steinbach am Wald), Gabriele Grüdl (Ludwigsstadt), Beate Agten (Nordhalben), Silvia Jakob (Teuschnitz), Karin Dressel (Haßlach), Max Kümmet (Kronach), Rainer Tautz (Teuschnitz), Kilian Wegner (Kronach), Julius Jung (Kronach) , Helen Schopf (Redwitz), Christian Stützinger (Kronach), Dieter Sünkel (Wallenfels), Leon Fehn (Steinbach am Wald) , Niklas Jungkunz (Rothenkirchen), Richard Bär (Stockheim), Renate Knobloch (Kronach), Martin Dümlein (Kronach), Paul Rost (Kronach), Barbara Wachter (Kronach).



Bronze: Konstantin Mesch (Haig), Florian Büttner (Küps), Christian Erdmann (Weißenbrunn), Helen Schopf (Redwitz), Doris Schuster (Küps), Simone Schuster (Küps), Eva Büchner (Küps), Maria Frech (Küps), Sigurd Mühlherr (Höfles), Lisa Dressel (Haßlach), Eva Büchner (Küps), Isabell Brunner (Helmbrechts), Justin Moshacke (Gundelsdorf), Gerhard Wich (Kronach), Oliver Martin (Kronach), Jochen Schülein (Reichenbach), Christian Esser (Volkach), Henning Hubbert (Kronach), Sven Kratochvill (Stockheim), Michael Bär (Weißenbrunn), Jona Renk (Marktrodach), Eva Dressel (Haßlach), Luisa Jakob (Teuschnitz), Tatjana Bayer (Teuschnitz), Freya Stölzel (Nordhalben), Benedikt Böhm (Teuschnitz), Christian Graf (Teuschnitz), Jakob Grüdl (Ludwigsstadt), Maximilian Daum (Rappoltengrün), Bastian Martin (Kronach), Felix Kopp (Kronach), Yannik Jakob (Teuschnitz), Sophia Förtsch (Seibelsdorf), Laura Hummel (Rappoltengrün), Verena Esser (Volkach), Josephine Wrobel (Steinwiesen), Florian Büttner (Küps), Ben Kaufmann (Weißenbrunn), Stephan Jungkunz (Rothenkirchen), Sebastian Heim (Stockheim), Gerd-Heinrich Grebner (Küps) , Marvin Peter (Wilhelmsthal), Carolin Peter (Wilhelmsthal), Christina Renner (Küps), Finja Melzer (Weißenbrunn), Julia Mahr (Küps), Lea Ultsch (Weißenbrunn), Louisa Gögelein (Weißenbrunn), Michelle Scharf (Küps), Nico Büttner (Windheim), Zacherias Wirth (Ludwigsstadt), Aycan Kursun (Kronach), Veronika Lurz (Weißenbrunn), Annika Stumpf (Weißenbrunn), Tina Katholing (Weißenbrunn), Marie Fischer (Weißenbrunn), Vanessa Schwarz (Weißenbrunn), Anne Voit (Marktrodach), Mario Schmid (Wallenfels), David Holzmann (Steinwiesen), Tobias Kuhnlein (Steinwiesen).