Spendenlauf: 128 Läufer trotzen eisiger Kälte an der Ködeltalsperre

Die Bedingungen für einen Viertelmarathon waren nicht ideal. Minus sieben Grad Celsius, eisiger Nordostwind mit teilweise kräftigen Böen und der Boden war mit Schnee bedeckt. Trotzdem kamen 128 hartgesottene Ausdauer- und Langläufer zur Ködeltalsperre zum 19. Spendenlauf für die Aktion "Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe".



Seit dem Jahr 2000 gab es dabei stets auch einen Halbmarathon, diesmal wurde aber mit Rücksicht auf die Gesundheit der Teilnehmer darauf verzichtet, wie Uli Zeuß vom Organisationsteam der TS Kronach vor dem Start erläuterte. Die Distanz ging diesmal daher nur über eine Runde um die Ködeltalsperre auf einer Länge von 10,8 Kilometern. Es stand den Läufern zwar ein guter warmer Tee zur Verfügung, jedoch konnte dieser die Widrigkeiten nicht ausgleichen.



Weniger Starter

Gingen im vergangenen Jahr noch 244 Teilnehmer an den Start, so hatte sich heuer diese Zahl um rund die Hälfte verringert. Nicht so reduziert hat sich die Spendenbereitschaft. Vor einem Jahr kamen 3140 Euro zusammen und diesmal wurden immerhin 2360 Euro gesammelt, auch dank zweier größerer Firmenspenden.



Veranstalter waren erneut die Turnerschaft (TS) Kronach und der Kronacher Arbeitskreis für Äthiopienhilfe. Diese werden auch für die Weiterleitung des Spendenbetrages an die Stiftung Menschen für Menschen in München sorgen. Unter den 128 Startern befanden sich auch 18 Nordic Walker, die ebenfalls die knapp elf Kilometer Distanz zurücklegten.



Kai Wolf läuft am schnellsten

Als erster lief beim Ziel am Hauptdamm der Lokalmatador Kai Wolf vom ATSV Nordhalben mit einer Zeit von 42:41 Minuten ein. Im Vorjahr hatte der 44-Jährige bei idealen Wetterbedingen die Strecke noch mit einer Zeit von 40:37 Minuten absolviert. Nur mit neun Sekunden Rückstand folgte Bastian Schatz von der IfL Hof. Wiederum nur 19 Sekunden später kam Klaus Klement vom TV Rehau, der im vergangenen Jahr den Halbmarathon gewonnen hatte, an.



Unter die zehn Schnellsten reihte sich aus dem Landkreis Kronach noch der Windheimer Steffen Förtsch (siebter Platz) ein. Bei den 110 Langläufern liefen auch 23 Damen mit, von denen Monika Lindenberger aus Kronach, Birgit Kroha (ASC Kronach), Karin Zohner und Natalie Löffler (beide ASC Marktrodach) unter der Zeit von einer Stunde blieben. Ältester Teilnehmer war der 70-jährige Dieter Sünkel vom SV Kronach mit 58 Minuten.



Bei den Nordic-Walkern setzte sich wie im Vorjahr Peter Wenzel aus Theisenort an die Spitze der diesjährigen 18 Starter.



Der nächste Laufwettbewerb rund um die Ködeltalsperre findet am Sonntag, 10. Juni, statt. Veranstalter ist der SV Steinwiesen.



Die Platzierungen

Langlauf 1. Kai Wolf (ATSV Nordhalben) 42:41 Minuten, 2. Bastian Schatz (IfL Hof) 42:50, 3. Klaus Klement (TV Rehau) 43:09, 4. Markus Weiss (IfL Hof) 47:58, 5. Uwe Neubauer (SGB Stadtsteinach) 49:18, 6. Holger Daum (Erdinger Alkoholfrei) 49:20, 7. Steffen Förtsch (TSV Windheim) 49:28, 8. Jens Fischer (Blankenberg) 49:47, 9. Hans-Martin Köcher (IfL Hof) 50:20, 10. Johannes Krasser (Kulmbach) 50:47, 11.Michael Bittermann (ohne Verein) 52:08 12. Torsten Werner (TSV Neuensorg) 52:14, 13. Björn Pöhlmann (ASC Marktrodach) 52:22, 14. Basti Fröba (KKT Pressig) 52:30,15. Michael Kotschenreuther (DJK/SV Neufang) 52:34, 16. Harald Wunder (ATSV Nordhalben) 53:10, 17. Frank Findeiß (WSV Tria Naila) 53:12, 18. Mark Löffler (KKT Pressig) 53:20, 19. Sven Römisch (Naila) 53:48 20. Thomas Bräutigam (Rödental) 53:50, 21. Andreas Sander (KKT Pressig) 54:03, 22. Christian Heller (ASC Marktrodach) 54:10, 24. Christian Kotschenreuther (Neufang) 54:12, 25. Dennis Uhlig (ASC Marktrodach) 54:14, 26. Michael Schubert (IfL Frankenwald) 54:30, 27. Kevin Wunder (Crazy Runners FW) 54:37, 28. Thomas Hofmann (TSV Burkersdorf) 54:55, 29. Jochen Rink (IfL Hof) 55:20, 30. Monika Lindenberger 55:35, 31. Birgit Kroha (ASC Kronach) 55:43, 33. Andreas Böhnlein (KKT Pressig) 56:10, 34. Karin Zohner (ASC Marktrodach) 56:16, 35. Tobias Bätz (DJK/SV Neufang) 56:40, 38. Natalie Löffler (ASC Marktrodach), 41. Dieter Sünkel (SV Kornach) 58:00.



Nordic Walking 1. Peter Wenzel (Theisenort) 1:23:30 Stunde, 2. Thomas Weber (KKT Pressig) 1:27:50, 3. Werner Nieweg 1:31:40 (IfL Hof), 4. Bernd Zettelmeissl (IfL Hof) 1:34:43, 5. Brigitte Nieweg, Sigrid Rauh und Angelika Kropp alle 1:38:10 (alle IfL Hof) , 11. Horst Gratzke, Andre Fritsch und Patrick Beetz, alle 1:57:02 (alle KKT Pressig).