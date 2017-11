Dagegen holte die zweite Mannschaft von Crana/ Gundelsdorf die Punkte, weil sie ein Holz mehr erzielte als der Gegner. Auch die Damen von Gut Holz Kronach waren siegreich.



Herren Bezirksliga A Ost

Crana/Gundelsdorf -

BW Zaubach 2,0:4,0

Sechs Holz fehlten der Heimmannschaft, und so musste sie sich geschlagen geben. Es kegelten: F. Heumann (561) - Witzgall (553), Wich (529) - Weinmann (536), M. Lubina (541) - Schäfer (506), Preißinger (508) - Herold (550) - 2139:2145.



Schützen Gefrees -

TSV Wilhelmsthal 5,0:1,0

Die Wilhelmsthaler kamen mit der Bahn in Gefrees nicht zurecht. Nur zwei Spieler übertrafen die 500-Holz-Marke. Ergebnisse: Hoyer (535) - Bülling (536), Tröger (469) - Al. Welsch (485), Lubrich (509) - Sv. Heumann (494), Hofmann (515) - Krieger (502) - 2028:2017.



Bezirksliga B Nord

Crana/Gundelsdorf II -

SKC Münchberg 5,0:1,0

Das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Am Ende war die Crana jedoch um ein Holz besser als der Gast (1995:1994). Es kegelten: Graf (501) - Angles (497), Gäßlein (500) - Egermann (509), Lubina (511) - Feigl (500), Fischer (483) - Hofmann (488).



Kreisklasse

Jägersruh Hof -

TSV Wilhelmsthal II 6,0:0,0

G. Knoll (489) - G. Fuhrmann (445), M. Knoll (475) - Grebner (439), Linke (492) - Fl. Montag (479), Kremer (498) - Kotschenreuther (471) - 1954:1834.



Gut Holz/R. Kronach -

26 Helmbrechts III 3,0:3,0

Zeuß (539) - Voigt (542), Langhammer (497) - Hübner (510), Thron (501) - Wiedemann (514), Endres (530) - Bächer (521) - 2067:2087.



Kreisklasse B2 Nord

BW Zaubach IIIg -

Gem. Kronach II 5,0:1,0

Sesselmann (506) - Rüger (499), H. Hempfling (529) - Füchsel (451), E. Hempfling (516) - Hartendauer (501), Schüßler (463) - Schnappauf (512) - 2014:1963.



Frauen Bezirksliga A Ost

ASV Pegnitz -

GH/R. Kronach 2,0:4,0

Mit dem zweiten Saisonsieg rückten die Gut-Holz-Damen auf Platz 2 vor. Bauer (500) - Wieth (492), Meyer (480) - Wellach (491), Pachl (482) - Baumgarten (521), Schmitt (520) - Endres (502) - 1982:2006.



Frauen Kreisklasse

TSV Wilhelmsthal -

63 Naila 5,0:1,0

Vogel (487) - Schummi (442), Welsch (500) - Bejcek (444), K.Weiß (473) - Friedrich (437), B. Weiß (529) - Vogler (530) - 1989:1853.



Frauen Kreisklasse A Nord

Crana/Gundelsdorf Fg -

Gallier Kulmb. F IIg 4,0:2,0

B. Kaim (457) - Thomas (383), Welde (432) - Neidlein (456), Gäßlein (488) - Herrmann (441), K. Wirkner (436) - Münch (468) - 1813:1748.



PSV Kronach M IIg -

Neuenmarkt F IIIg 5,0:1,0

Beetz (462) - Sandler (472), Wich-Herrlein (491) - Reimer (139)/Hübner (224), B. Renk (533) - Meister (482), W. Renk (485) - Sachs (458) - 1971:1775.



Bezirksliga U 18 Nord

SG Kronach-Tettau II -

Kronach -Tettau I 1,0:5,0

Das vereinsinterne Duell ging erwartungsgemäß an die erste Mannschaft. Ergebnisse: Baier (489) - L. Schuberth (511), M. Schuberth (509) - Münzel (494), Rüger (453) - Mäusbacher (550), Schwabe (474) - J. Moshacke (563) - 1925:2118. red