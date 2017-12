SC Haßlach II ist neuer Kreispokalsieger

In der Tischtennis-Kreisliga schlossen die Damen des TSV Windheim II die Vorrunde vor dem SC Haßlach II als Herbstmeister ab. Nun standen sich beide Teams in Teuschnitz im Pokalendspiel gegenüber. Dabei behielt Haßlach II mit 4:2 die Oberhand und vertritt somit den TT-Kreis auf Bezirksebene.



SC Haßlach II -

TSV Windheim II 4:2

Im ersten Einzel befanden sich Kristina Matthes und Claudia Russ bis zum 2:2-Gleichstand auf Augenhöhe, ehe Matthes im Entscheidungssatz klar mit 11:2 dominierte. Offen gestaltete sich auch das Spiel zwischen Theresia Lang und Pranee Ehrhardt (1:1). Danach geriet Lang mit 7:11 und 11:13 auf die Verliererstraße, so dass Windheim zum 1:1 ausglich. Katharina Martin verlor gegen Alexandra Löffler den ersten Satz mit 4:11, doch dann riss sie das Ruder herum (11:9, 11:5, 11:9).

Im Doppel hatten Martin/ Matthes gegen Erhardt/Russ vor allem im ersten und zweiten Satz das Glück auf seiner Seite (14.12, 14:12, 11:6). Dann keimte bei Windheim wieder etwas Hoffnung auf, da Russ mit 11:5, 11:6 und 11:6 gegen Lang erfolgreich war. Doch postwendend ließ Mattes gegen Löffler nichts anbrennen (11:6, 11:7, 11:5), so dass der Haßlacher Pokalerfolg perfekt war.

Ergebnisse: Matthes - Russ 3:2, Lang - Erhardt 1:3, Martin - Löffler 3:1, Martin/Matthes - Erhardt/Russ 3:0, Lang - Russ 0:3, Matthes - Löffler 3:0. hf