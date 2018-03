Regionalliga West: Ersatzgeschwächter Kronacher SK chancenlos

Beim Tabellenführer SK Klingenberg musste die ersatzgeschwächte und nur mit sieben Spielern angereiste Kronacher Erste eine deutliche, wenngleich zu hoch ausgefallene Niederlage hinnehmen.



Dadurch ist Kronach zwar auf den sechsten Tabellenplatz in der Regionalliga West abgerutscht, hat den Klassenerhalt aber bereits zwei Runden vor Schluss sicher.



SK Klingenberg - Kronacher SK 6,5:1,5



Nach der kampflos verloren gegangenen Partie an Brett zwei erzielte Tobias Becker am Spitzenbrett gegen den Klingenberger Fabian Englert dank solider Eröffnungswahl eine sichere Punkteteilung. Hans Schmierer setzte Jürgen Wambach mit den weißen Steinen im Mittelspiel unter Druck, verlor dann nach einem groben Versehen aber eine Figur und musste sich geschlagen geben.



Alexander Becker verteidigte sich gegen den scharfen Angriff des Klingenberger Routiniers Walter Strobel umsichtig und einigte sich in komplizierter Stellung mit seinem Gegner auf eine Punkteteilung. Edgar Stauch lieferte sich mit Klaus Kraich eine schwerblütige katalanische Positionspartie und akzeptierte in zwar leicht besserer Stellung, aber bei knapper werdender Bedenkzeit das angebotene Remis. Frank Baumgärtner nahm das angebotene Bauernopfer seines Kontrahenten Klaus Link an, musste sich aber letztendlich nach Öffnung der Stellung im Königsangriff geschlagen geben.



Bei seinem Debüt in der Ersten hielt der erst 14-jährige Leon Thauer den ungestümen Angriffsversuchen seines spielstarken Gegners Simon Langer lange Zeit stand, kam dann aber nach einer falschen Abwicklung schnell unter die Räder. Erneut spielte Nico Herpich gegen Mirco Süß eine starke Partie und besaß lange Zeit den siegverheißenden Materialvorteil.



Im Endspiel schlichen sich dann beim gesundheitlich gehandicapten Kronacher Ungenauigkeiten ein, die in der Summe in ein verlorenes Endspiel mündeten.



Ergebnisse: Englert - T. Becker remis, Kuhn - Hörmann (kl.), Kraich - Stauch remis, Strobel - A. Becker remis, Wambach - Schmierer 1:0, Link - Baumgärtner 1:0, Süß - Herpich 1:0, Langer - Thauer 1:0. es/hn