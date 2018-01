Regionalliga: Kronacher SK setzt sich oben fest

Nach einem ungefährdeten Sieg gegen den SK Bad Neustadt setzte sich der Kronacher SK endgültig in der vorderen Tabellenhälfte fest. Mit nun sieben Punkten auf dem Konto können die Kronacher fast ohne Sorgen auf das schwere Restprogramm gegen vier Spitzenteams der Liga blicken.



Kronacher SK -

SK Bad Neustadt 5,0:3,0

In einem für die Kronacher richtungsweisenden Spiel nutzte der KSK seine Überlegenheit an den hinteren Brettern zu einem ungefährdeten Erfolg gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen Dauerrivalen aus Bad Neustadt. Der Wettkampf begann ruhig, da Alex Becker und Harald Bittner ihre gleichstehende Partie frühzeitig remis gaben und sich auch Ulli Herdin in unklarer Stellung von Hans Weck mit einem Unentschieden trennte.

Da sich bereits frühzeitig klare Vorteile für Kronach an den hinteren Brettern abzeichneten, nahm Edgar Stauch in ausgeglichener Position das von Thomas Söder angebotene Remis an. Hans Schmierer schnürte Magura durch druckvolles Spiel mit den weißen Steinen regelrecht ein, so dass Material- und Partiegewinn dann nicht mehr lange auf sich warten ließen.

Durch diese Führung beflügelt ließen die Kronacher nun an den noch laufenden Brettern nichts mehr anbrennen. Am Spitzenbrett erzielte Tobias Becker gegen Stefan Lang in einer spannenden und positionell geführten Partie eine ungefährdete Punkteteilung. Gleiches galt auch für Gilbert Rebhan, der mit den schwarzen Steinen die Angriffsbemühungen von Bad Neustadts Mannschaftsführer Markus Markert bereits frühzeitig neutralisierte und ein sicheres Remis mit den schwarzen Steinen erzielte.

Für die Entscheidung zugunsten des Kronacher SK sorgte Heinrich Horther, der bereits mit Vorteil gegen Alexander Stumpf aus der Eröffnung gekommen war und diesen im weiteren Verlauf der Partie auch sicher zum Sieg führte. In der längsten Paarung des Tages versuchte Tobias Pfadenhauer gegen Michael Treibel alles, um den vollen Punkt einzufahren, musste sich aber letztlich in einem spannenden Endspiel mit dem halben Punkt begnügen.

Ergebnisse: Becker - Lang remis, Stauch - Söder remis, Herdin - Weck remis, Becker - Bittner remis, Rebhan - Markert remis, Horther - Stumpf 1:0, Pfadenhauer - Treibel remis, Schmierer - Magura 1:0. es/hn