Post SV Kronach weiter auf Kurs

In der Kegel-Bezirksliga A Ost der Herren hat die Gemütlichkeit ihre "weiße Weste" verteidigt. Auch der TSV Wilhelmsthal und die SG Crana/Gundelsdorf waren erfolgreich, ebenso die "Post" Kronach in der Bezirksliga B Nord. Bei den Keglerinnen gelang Gut Holz Kronach der dritte Sieg im vierten Saisonspiel.



Herren Bezirksliga A Ost

TSV Wilhelmsthal -

PTSV Hof 5,0:1,0

Die Wilhelmsthaler Herren haben ihr Punktekonto ausgeglichen. Sven Heumann erzielte starke 565 Holz. Es kegelten: Welsch (541) - Knorr (526), Bülling (515) - Kl. Millitzer (471), Münzel (476) - Kai Millitzer (533), Heumann (565) - J. Millitzer (507) - 2097:2037.



Gem. Kronach -

ESV Neuenmarkt 5,0:1,0

Die Gemütlichkeit ist nicht zu stoppen. Gegen Neuenmarkt gelang bereits der vierte Sieg im vierten Spiel. Der Vorsprung betrug 40 Holz (2075:2035). Es kegelten: Rüger (513) - Knaup (484), H. Welscher (520) - Hoffmann (485), Kica (516) - Schneider (546), W. Wellach (526) - Hahn (520).



Kulmbach-Metzdorf -

Crana/Gund. I 2,0:4,0

Obwohl drei Gästespieler Kegel abgeben mussten, stand am Ende ein klarer Sieg mit 72 Holz Vorsprung für die SG Crana/ Gundelsdorf auf der Tafel (2010:2090). Bester Kegler war Franky Heumann. Die Ergebnisse: Lecampagnon (528) - Preißinger (512), Reiers (445) - Heumann (554), Wolfgramm (520) - Lubina (513), Küfner (525) - Wich (511).



Bezirksliga B

PSV Kronach -

10 Helmbrechts 5,0:1,0

Der Post SV Kronach hat seine "weiße Weste" verteidigt. Nur ein Punkt musste abgegeben werden (2075:1997): Moshacke (524) - Gradel (489), Schedel (484) - Bußler (519), Milicic (556) - Rickenthäler (489), D. Renk (511) - Wunner (500).



BW Kulmbach -

Crana/Gund. II 4,0:2,0

Nur Emil Lubina und Peter Gäßlein konnten punkten. Am Ende war Kulmbach um 35 Holz besser (1914:1879). Ergebnisse: Rehm (494) - Graf (477), Lengel (450) - E. Lubina (456), Förster (470) - Gäßlein (490), Erhardt (500) - Biniszewski (456).



Kreisklasse Nord

TSV Wilhelmsthal II -

GH/R. Kronach 0,0:6,0

Fuhrmann (470) - Zeuß (534), F. Montag (481) - Langhammer (505), Kotschenreuther (501) - Thron (525), Art. Welsch (502) - Endres (519) - 1954:2083.



Kreisklasse B 2 Nord

Gem. Kronach II -

ESV Neuenmarkt III 6,0:0,0

Füchsel (518) - Hübner (435), Hartendauer (477) - Welzel (459), Schnappauf (457) - Weinlein (417), Emmrich (479) - Castellano (444) - 1931:1755.



Frauen Bezirksliga

GH/R. Kronach -

SKC Föschnitz 5,0:1,0

Die Gut-Holz-Frauen haben im vierten Spiel den dritten Sieg gefeiert. Rößler (537) - Haberstumpf (526), Baumgarten (507) - Kuth (479), Wiedel (476) - Vorwerk (505), Endres (531) - Gmach (467) - 2051:1977.



Frauen Kreisklasse

BW Kulmbach II g -

TSV Wilhelmsthal 1,0:5,0

Müller (415) - K. Welsch (448), Popp (359) - K. Weiß (489), Bayer (466) - A. Weiß (465), Baderschneider -Eichner (424) - B. Weiß (428) - 1664:1830.



Frauen Kreisklasse A Nord

Gem. Kronach F1g-

PSV Kronach M2g 4,0:2,0

N. Rüger (459) - Beetz (461), Zwingmann (447) - Wich-Herrlein (527), Ph. Rüger (479) - B. Renk (470), Weber (532) - W. Renk (429) - 1917:1887.

SKC Naila F II g -

Crana Kronach 4,0:2,0

Die Crana-Keglerinnen kassierten die erste Niederlage. Th. Kätzel (438) - Wirkner (473), Hofmann (419) - Kaim (395), B. Kätzel (475) - Lieb (425), Hartmann (438) - Gäßlein (442) - 1770:1735. han